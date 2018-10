Cacao | coltivato da 5 300 anni in Sudamerica

romadailynews

(Di martedì 30 ottobre 2018)da 5.300, è più antico di 1500– La coltivazione della pianta del, Theobroma, è cominciata 1500prima di quanto si pensasse. Inoltre, secondo uno studio della University of British Columbia, Vancouver, Canada, condotto da Michael Blake, le prime colture apparvero in Sud America e non in America Centrale come si credeva. Questa pianta, dalla quale si ricava il cioccolato, per le popolazioni del Mesoamerica precolombiano era molto importante anche dal punto di vista culturale e le fave divenivano utilizzate sia come moneta, sia per ricavarne la bevanda di cioccolato da consumare durante cerimonie rituali e feste. E, anche se, come rivela la ricerca pubblicata su Nature Ecology & Evolution, recenti ritrovamenti archeologici fanno risalire l’addomesticamento di questa pianta a 3.900fa, consolidando l’ipotesi che la ...