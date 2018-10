Borsa Tokyo - chiusura in rialzo - +1 - 45% - : ANSA, - Tokyo, 30 OTT - La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in netto rialzo, recuperando le perdite iniziali di seduta, grazie alle aspettative di risultati incoraggianti dalla stagione delle ...

Borsa : Tokyo chiude in rialzo - +1 - 45% : ANSA, - ROMA, 30 OTT - La Borsa di Tokyo chiude le contrattazioni in netto rialzo, +1,45% con l'indice Nikkei che sale a 21.457,29 punti.

Borsa : Tokyo - apertura in calo - -0 - 43% - : ANSA, - Tokyo, 30 OTT - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, in scia all'ultima correzione degli indici azionari statunitensi durante la notte mentre riappaiono all'orizzonte i timori ...

Borsa di Tokyo in netto rialzo - Nikkei guadagna 1 - 45% : Borsa di Tokyo in netto rialzo, Nikkei guadagna 1,45% – La Borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio negativo, ha registrato 21.457,29 punti, con un guadagno di 307,49 punti, pari all’1,45 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.049,52 punti, scendendo subito dopo fino a 21.035,88 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa. Tokyo cede in apertura lo 0 - 43% : 02.47 Partenza in ribasso per la Borsa di Tokyo dopo le perdite di Wall Street dovute ai timori di una escalation delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Il Nikkei cede lo 0,43% a quota 21.057,88, perdendo 91 punti. Mercato valutario: lo yen si stabilizza dopo aver perso terreno sul dollaro a un livello di 112,30, e sull'euro a 127,80.

La Borsa di Tokyo chiude in calo - Nikkei -0 - 16% : Roma, 29 ott., askanews, - Chiusura in calo, per la terza seduta consecutiva, per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un ribasso dello 0,16%, a 21.149 punti. In avvio la seduta è ...

Borsa di Tokyo in leggero ribasso - Nikkei perde 0 - 16% : Borsa di Tokyo in leggero ribasso, Nikkei perde 0,16% – La Borsa di Tokyo è in leggero ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 21.149,80 punti, con una perdita di 34,80 punti, pari allo 0,16 per cento. In apertura l’indice ha registrato 21.323,61 punti, salendo 38 minuti dopo fino a 21.465,99 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo ...

Borsa. Tokyo apre col Nikkei a +0 - 71% : 02.36 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in positivo, con gli investitori che tornano sul mercato approfittando delle basse quotazioni dopo le recenti contrazioni degli indici e malgrado continui l'instabilità a livello geopolitico. Il Nikkei avanza dello 0,71% a quota 22.334,59, guadagnando 149 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 111,80 e sull'euro a 127,50.

Borsa : Tokyo - chiude in lieve calo - -0 - 4% : ANSA, - ROMA, 26 OTT - Chiusura in lieve calo per la Borsa di Tokyo che cede lo 0,4%. L'indice Nikkei segna 21.184 punti.

Borsa Tokyo : chiude in calo dello 0 - 40% : Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo a causa dei timori di un rallentamento dell'economia globale. L'indice Nikkei cede lo 0,40%, giù anche il Topix dello 0.31%.

