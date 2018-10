Borsa | Milano chiude in calo | -0 | 22%

Borsa : Milano peggiora - -0 - 6% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Piazza Affari peggiora con il Ftse Mib che torna in terreno negativo e cede lo 0,6% a 18.923 punti. Si allarga anche lo spread tra Btp e Bund a quota 311 punti con il ...

Borsa : Milano gira in positivo - +0 - 1% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - Piazza Affari nervosa gira in positivo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,1% a 19.058, dopo i dati sul Pil ed il dibattito politico sulla manovra. Lo spread tra Btp e Bund ...

Borsa Milano cede dopo Istat su 10.4Pil : 10.48 Piazza Affari vira in negativo, dopo le stime Istat sul Pil del terzo trimestre rimasto invariato. dopo un avvio di seduta a +0,35, l'indice Ftse Mib cede lo 0,9%. In rialzo anche lo spread tra Btp/Bund, il differenziale torna a 300 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,38%.

Borsa : Milano apre in positivo - +0 - 19% - : ANSA, - Milano, 30 OTT - La Borsa di Milano apre in positivo, e guadagna lo 0,19%. L'indice Ftse Mib è a 19.075 punti. 30 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa : Milano +1 - 9% chiusura - bene banche : ANSA, - Milano, 29 OTT - Piazza Affari ha chiuso in testa alle altre borse europee , Ftse Mib +1,91% a 19.039 punti, , di nuovo sopra i 19mila dello scorso 19 ottobre, con lo spread tra Btp e Bund ...

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 91% - : ANSA, - Milano, 29 OTT - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,91% a 19.039 punti.

Borsa : Milano vola - +2 - 3% - con banche : ANSA, - Milano, 29 OTT - Piazza Affari, dopo una lieve flessione, torna a volare con il Ftse Mib che guadagna il 2,3% a 19.123 punti, dopo il mancato taglio del rating da parte di S&P. La Borsa di ...

Borsa : Milano riduce rialzo - vola Ansaldo : ANSA, - Milano, 29 OTT - La Borsa di Milano riduce il rialzo ma resta sempre in ottima forma con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 18.853 punti. Piazza Affari festeggia la decisione di S&P di confermare ...

Borsa : Milano apre in rialzo +1 - 36% : ANSA, - Milano, 29 OTT - La Borsa di Milano avvia la seduta in positivo dopo che l'agenzia S&P ha confermato il rating dell'Italia ed ha rivisto l'outlook a negativo da stabile. Il primo indice Ftse ...

Borsa Milano a +1 - 36%.Spread cala a 300 : 9.22 Borsa Milano a +1,36%.Spread cala a 300 Apertura in rialzo per le borse europee, in controtendenza rispetto ai mercati azionari internazionali. A Piazza Affari,la migliore, l'Ftse Mib segna +1,36% a 18.937 punti. Dopo l'Opa di Hitachi, Ansaldo vola a +9%. In calo a 300punti lo spread tra Btp e Bund tedesco, con rendimento del decennale al 3,372% Londra +0,49% e Francoforte +0,6%. Euro a 1,1401 dollari e 127,65 yen in apertura dei ...

Borsa : Europa giù nel finale - Milano -1 - 9% : ANSA, - Milano, 26 OTT - Borse europee pesanti nel finale, con Parigi in calo del 2,55%, Francoforte del 2,11% e Londra del 2% mentre a New York il Dow Jones cede l'1,95% ed il Nasdaq il 3,38%, con ...