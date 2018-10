Borrelli | maltempo impressionante | impegnati migliaia soccorritori

Maltempo - Borrelli : 10 morti accertati e numerosi feriti - “è stata una tempesta perfetta” : 1/32 AFP/LaPresse ...

Maltempo : Borrelli - un'assicurazione danni : ANSA, - VENEZIA, 30 OTT - "La mia proposta è questa: bisogna immaginare una copertura di tipo assicurativo; pagando tutti 120 euro l'anno possiamo garantire la certezza del ristoro dei danni con una ...

Maltempo : Borrelli - tempesta perfetta ha causato 10 vittime e numerosi feriti (2) : (AdnKronos) - Borrelli ha quindi spiegato. "Io sono qui per testimoniare la vicinanza mia e del governo al Veneto e per ringraziare tutti coloro che in queste ore stanno operando nei soccorsi. E per ricordare che un vigile del fuoco volontario in provincia di Bolzano ieri sera è perito proprio nell'

Maltempo : Borrelli - tempesta perfetta ha causato 10 vittime e numerosi feriti : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - "Questo è stato un evento eccezionale, lo sapevamo, eravamo tutti pronti, e bene ha fatto il presidente Zaia a chiedere lo stato di mobilitazione della Protezione Civile nazionale, subito firmato dal presidente del Consiglio". Lo ha detto il Capo del Dipartimento della

Protezione Civile : sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal maltempo : Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, accompagnato da un team di esperti del Dipartimento, è in partenza per la regione Veneto per fare un punto della situazione sui danni provocati dall’ondata di maltempo che in queste ore sta interessando il nostro paese. Nel pomeriggio, al termine dei sopralluoghi, si sposterà a Genova. L'articolo Protezione Civile: sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal maltempo sembra essere ...

Maltempo - Borrelli : “Non si può fare polemica sul numero delle allerte - anche con quelle gialle si può morire” : “Il numero delle allerte non è governabile, non si può fare polemica sul numero delle allerte perché con allerte anche gialle si può morire e abbiamo visto quello che è accaduto al Raganello“: lo ha dichiarato oggi a Rimini il Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Quello che conta è aiutare i sindaci per diramare l’allerta e far arrivare ai cittadini l’informazione che serve per mettere in ...

Maltempo Sardegna - Borrelli : “La macchina dei soccorsi ha funzionato molto bene” : Il Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, ha raggiunto oggi Cagliari: in riferimento all’ondata di Maltempo che ha colpito il sud Sardegna ha dichiarato che “la macchina dei soccorsi ha funzionato molto bene, la strada statale 195 e’ stata chiusa per tempo e questo ci ha permesso di limitare di molto il numero delle vittime possibili. Purtroppo non avremmo voluto registrare la vittima e il ...

Maltempo Sardegna : domani Borrelli incontra i soccorritori : Il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli incontrera’ domani mattina in Prefettura a Cagliari tutte le componenti della Protezione civile che hanno operato nell’ambito del Centro Coordinamento Soccorsi costituitosi in occasione dell’ondata di Maltempo che ha colpito nei giorni scorsi quest’area della Sardegna. L'articolo Maltempo Sardegna: domani Borrelli incontra i soccorritori sembra essere il primo ...

Maltempo Calabria - Borrelli : “Situazione sotto controllo - resta l’allerta” : “La situazione è sotto controllo. Non bisogna comunque abbassare la guardia perché c’è un’allerta rossa in queste ore fino a mezzanotte e domani ci sarà ancora un’allerta di minore intensità. Comunque la perturbazione insiste su questo territorio”. Lo ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, a Catanzaro, a conclusione di una riunione sul Maltempo in Calabria svoltasi in Prefettura ...

Maltempo - Calabria devastata : alle 18.45 conferenza stampa di Borrelli a Catanzaro : Calabria devastata dal Maltempo, che ha causato ingenti danni e 3 morti. E’ stata fissata per le 18.45, nella Prefettura di Catanzaro, una conferenza stampa del Capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. Borrelli, nel pomeriggio, sempre in Prefettura, incontrerà il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, ed i prefetti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. “Alla riunione, a cui sono stati invitati a ...