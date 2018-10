Boldrini | una proposta di legge per sostenere il lavoro delle donne

"In Italia meno della metà delle donne lavora" - Laura Boldrini presenta una proposta di legge sull'occupazione femminile : Dal contrasto alle molestie sul posto di lavoro al congedo di paternità obbligatorio al congedo di paternità obbligatorio per 15 giorni, dagli sgravi per le aziende che assumono le donne agli incentivi per le start up: è questo il contenuto della proposta di legge presentata oggi, 30 ottobre, da Laura Boldrini."In Italia meno della metà delle donne lavora – afferma l'ex Presidente della Camera - mentre la media ...

Mozione contro l'aborto - la Boldrini attacca : "A Verona una vergogna" : Laura Boldrini ha espresso forte contrarietà nei confonti della Mozione votata questa notte a Verona . Il dissenso dell'ex massima carica della Camera dei deputati è stato manifestato attraverso un ...

Laura Boldrini difende Asia Argento : "Bennett ha portato in tribunale i propri genitori e ha ricattato Asia Argento. Non mi pare una figura fulgida" : "Jimmy Bennett sembra una figura discutibile" dice Laura Boldrini ai microfoni di Radio2 durante il format "I lunatici". Ricostruisce la storia legale dell'attore americano che ha accusato di violenze Asia Argento, fatta di controversie e tribunali. "È stato denunciato per una relazione sessuale con una minorenne, ha portato in tribunale i propri genitori per chiedergli dei soldi e poi ha ricattato Asia Argento. Non mi pare una figura ...

Da Duilio Paolino l’accusa a Laura Boldrini e Alitalia - biglietto per disabili in aereo : è una bufala? : Arriva direttamente da un imprenditore, Duilio Paolino, un'accusa molto significativa nei confronti di Laura Boldrini e soprattutto verso Alitalia. Fino a prova contraria, siamo al cospetto di una bufala, come evidenziato dai colleghi di bufale.net che hanno preso spunto da un post ufficiale di questo controverso personaggio politico, ma allo stesso tempo oggi 20 settembre occorre necessariamente analizzare il fatto più in profondità. Entrambi, ...

Laura Boldrini in Tribunale contro il sindaco che le augurò di essere stuprata. Lei attacca Salvini : Laura Boldrini, sindaco le augura lo stupro, ma lei attacca Matteo Salvini Era l’ottobre del 2017, quando il sindaco leghista di Pontinvrea, Matteo Camicciottoli (peraltro eletto con una lista civica), si era augurato che gli stupratori della coppia polacca a Rimini finissero ai domiciliari a casa di Laura Boldrini, “per farle tornare il sorriso”. Per quella sparata Camiciottoli era stato rinviato a giudizio lo scorso marzo per ...

Boldrini in tribunale a Savona contro il sindaco leghista che le augurò di essere stuprata : Contestavo invece, e contesto tuttora, un modo di fare politica dell'onorevole Boldrini verso l'immigrazione che secondo me non ha senso. Se si fosse chiamato Piero Boldrini avrei adottato lo stesso ...

Laura Boldrini - in tribunale a Savona : 'Che ne pensa Salvini del sindaco che mi augurò lo stupro?' : Le aveva augurato di essere stuprata, per farle tornare il sorriso. Ora Matteo Camiciottoli, sindaco della Lega di Pontinvrea, paese in provincia di Savona in Liguria, è a processo. 'Oggi sono a ...

Boldrini : "In tribunale contro chi mi augurava lo stupro". E poi sfida Salvini : 'Oggi sono a Savona per il processo nei confronti di Matteo Camiciottoli, il sindaco della Lega che circa un anno fa mi aveva augurato di essere stuprata per farmi 'tornare il sorriso'. Non è facile ...

Laura Boldrini lancia una lista unitaria per contrastare le destre alle prossime elezioni europee : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, lancia l'idea di una lista unitaria Europea per contrastare le destre alle prossime elezioni europee del 2019: "Le prossime elezioni europee saranno una sfida tra due visioni del mondo. Che ne dite, se per sfidare la destra, i partiti progressisti rinunciassero ai propri simboli per dare vita a una lista unitaria nel segno dell'apertura e dell'innovazione?".Continua a leggere

"Una lista unica per la sinistra". L'ultima spiaggia della Boldrini : I cinque punti programmatici vanno da 'una nuova politica economica che dica basta all'austerità' alla 'politica fiscale armonizzata, per evitare i paradisi fiscali all'interno dell'Ue stessa'. ...

Europa - l’appello di Laura Boldrini per una sinistra unita : “Rifacciamo tutti insieme un nuovo partito progressista” : Unire le forze del centrosinistra sotto un unico simbolo: è la proposta che arriva dall’ex presidente della Camera e deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, a Milano per la manifestazione organizzata da Europa senza Muri e i sentinelli di Milano “Le prossime elezioni europee saranno una sfida campale – aggiunge l’esponente di LeU rivolgendosi ai partiti del centrosinistra – rifacciamo tutti insieme un nuovo ...

Diciotti - il comandante rompe il silenzio e smentisce la Boldrini e i pm “Nessuna emergenza a bordo” : Diciotti, il comandante rompe il silenzio e smentisce i pm “Nessuna emergenza a bordo” Le sue parole sono chiare e… L'articolo Diciotti, il comandante rompe il silenzio e smentisce la boldrini e i pm “Nessuna emergenza a bordo” proviene da Essere-Informati.it.

Di Maio una furia contro Laura Boldrini e Bruxelles (UE) : Un Luigi Di Maio molto infastidito con Laura Boldrini e Bruxelles, parte il botta e risposta con la Boldrini Durissimo botta e risposta tra il vice premier Luigi Di Maio(M5S) che accusa l’ex presidente della Camera Laura Boldrini di fare la «passerella» davanti alla nave Diciotti e le ricorda la sua «mancatapartecipazione ai funerali di Genova». Risponde Laura Boldrini, che è ancora sulla banchina del porto di Catania: «Di Maio è patetico. ...