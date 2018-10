Bitcoin e global warming | oltre il tetto dei +2 Â°C entro due decenni

I Bitcoin potrebbero contribuire al riscaldamento globale e far salire la temperatura del pianeta di 2 gradi entro il 2033 : Il riscaldamento globale non è una bufala, quello che sta accadendo in questi giorni in Italia ce lo ricorda con severità, e con tutta la crudezza che le cronache non possono cancellare. Avrete già sentito dire che ciascuno di noi può combattere, nel suo piccolo, il riscaldamento globale. Anche chi produce criptovalute dovrebbe fare la sua parte, perché secondo una recente ricerca i bitcoin potrebbero provocare un innalzamento della temperatura ...