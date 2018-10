: Berlusconi: mobilitarsi per una svolta - TelevideoRai101 : Berlusconi: mobilitarsi per una svolta -

"Contro le politiche economiche del governo daremo il via ad una grande mobilitazione, per una vera Flat tax, per l'Alta velocità, per il lavoro, per un'Europa diversa della quale l'Italia dev'essere parte integrante". Così il leader di FI,, in una nota dopo la Conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia,riunita a Roma. La presenza del M5S al governo costituisce un "grave pericolo", occorreper una "". E alla Lega dice: ponga fine al governo "al più presto, entro una data certa".(Di martedì 30 ottobre 2018)