Berlusconi | M5S al governo è un pericolo La Lega ora stacchi la spina

Europee - Salvini fa ripartire la destra ma (per ora) senza Forza Italia. Berlusconi : “Molli il M5s o stop a elezioni insieme” : Matteo Salvini riorganizza il campo del centrodestra. E il punto di partenza è Giorgia Meloni che invita a un faccia a faccia per parlare di elezioni Europee e di Roma. E a sua volta la Meloni allarga la squadra ai presidenti di Liguria e Sicilia Giovanni Toti e Nello Musumeci, protagonisti di vittorie e esperienze amministrative ben salde a destra, ma in allontanamento progressivo da Arcore. Ma a mancare in questa foto di gruppo per il momento ...

Berlusconi : quando Lega lascerà M5S? : 21.15 "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori, con un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Milano. "Ai nostri alleati della Lega, con cui governiamo bene molti territori voglio dire: 'dateci una data entro ...

Berlusconi contro M5s : “Forza politica pericolosa e con rozza ideologia di sinistra” : Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, attacca il MoVimento 5 Stelle: "Oggi l'Italia è nelle mani di una forza politica ancor più pericolosa del Pds di Occhetto. Non soltanto perseguono un rozzo e feroce giustizialismo, ma hanno una totale incompetenza e inesperienza che rende chi ci governa pericoloso".Continua a leggere

Berlusconi : "Tav? No M5s preoccupante Così gli investitori fuggono" : Aumenta il debito non per aumentare lavoro e crescita e far calare la pressione fiscale, ma per un assistenzialismo che non ha mai fatto crescere l'economia di nessun Paese'. Dopo aver invitato ...

Reddito di Cittadinanza : il M5S diffonde filmato dove Berlusconi diceva di volerlo (VIDEO) : Il Reddito di Cittadinanza è una sorta di missione di cui si è auto-incaricato il Movimento Cinque Stelle, sulla base di radicate convinzioni. La misura, nel pensiero grillino, rappresenterebbe il sistema attraverso cui ridare dignita' tanti disoccupati privi di una fonte di sostentamento, dando loro la possibilita' di essere formati a svolgere una professione e, successivamente, reinseriti nel mondo del lavoro attraverso quelli che dovrebbero ...

Silvio Berlusconi : 'Ho visto i sondaggi veri del M5S e presto...' : 'Ho visto i sondaggi veri del M5S , mi crede se le dico che inizieranno una caduta senza fine ?'. Così, secondo quanto riporta il Corsera , Silvio Berlusconi al presidente del Ppe Manfred Weber , che ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’accordo col M5s. Cosa è successo dopo due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

Berlusconi attacca governo M5s - Lega : ANSA, - BOLZANO, 19 OTT - "Vediamo adesso cosa succede con l'Europa. Io sento un'atmosfera molto pesante nella quale cominciano ad essere a rischio le nostre libertà oltre che il nostro benessere. ...

Dl fiscale - Berlusconi : 'M5S? Hanno letto le norme sul condono - ma non le hanno capite' : Siamo convinti che a breve M5S e Lega appianeranno i propri contrasti sul 'giallo' del decreto fiscale [VIDEO] e nessuno capira' nulla di cosa sia realmente accaduto. La presunta 'manina' evocata da Luigi Di Maio che minaccia di denunciare tutto alla Procura, la reazione infastidita di Matteo Salvini che ha risposto piccato al partner di governo sottolineando di aver 'trovato scritto quello di cui abbiamo discusso per ore ed ore in Consiglio dei ...