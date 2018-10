Belen Rodriguez corteggiata da Stefano De Martino e dal cestista Bruno Cerella

Belen Rodriguez in love : la nuova fiamma arriva dal basket - pizzicata con Bruno Cerella [FOTO] : Bruno Cerella è la nuova fiamma di Belen Rodriguez, una foto che sta circolando sul web sembra il chiaro segnale che qualcosa sta nascendo tra i due E’ Bruno Cerella la nuova fiamma di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata pizzicata da Chi il compagnia del cestista della Reyer Venezia, foto messa in circolazione su Instagram dal giornalista Gabriele Parpiglia. Non è chiaro ancora se i due facciano coppia fissa, ma la foto in ...

Belen Rodriguez : "Il sess0 è importante per me - bisogna saperlo fare bene" : In assenza di interviste ufficiali, Belen Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla sua vita privata attraverso i social. Lo ha fatto, in particolare, rispondendo alle domande degli utenti nelle Instagram Stories. In questa occasione la showgirl argentina, recentemente tornata single dopo la rottura con Andrea Iannone, ha parlato anche della sfera sessuale rivelando di aver fatto l'amore per la prima volta a 18 anni. Quindi ...

Belen Rodriguez per Bellissima Italia e la nuova linea My Pro : Bellissima Italia presenta la nuova linea My Pro con la sua testimonial d’eccezione Belen Rodriguez Bellissima Italia, brand da sempre attento alle esigenze di bellezza di tutte le donne, presenta la nuovissima linea MY PRO, composta da piastra a vapore, asciugacapelli professionale e styler per capelli a onde. Strumenti dotati di tecnologie di derivazione professionale che permettono ad ogni donna di prendersi cura della ...

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona - arriva la reazione di Belen Rodriguez : «Ecco cosa ho fatto...». E scoppia la polemica : Ilary Blasi vs Fabrizio Corona, arriva la reazione di Belen Rodriguez. Durante la diretta di giovedì del Grande Fratello Vip è scoppiata la ormai nota bagarre tra la conduttrice e e l'ex re dei paparazzi... Pare, infatti, che proprio giovedì sera la showgirl argentina abbia iniziato a seguire su Instagram Fabrizio Corona e da lì sarebbe scoppiato il caso. Sui social Belen sarebbe stata attaccata dai fan, che avrebbero interpretato quel ...

Belen a tu per tu con i follower - dal sesso confrontato al BigMac alle… puzzette : le risposte piccanti della Rodriguez [GALLERY] : Belen Rodriguez risponde alle curiosità dei suoi follower su Instagram, la bellissima showgirl argentina parla di sesso, uomini e… puzzette! Belen Rodriguez risponde alle domande che i fan le fanno su Instagram e svela alcuni dei suoi segreti più piccanti. ‘Il posto più strano dove hai fatto l’amore?’; ‘ti piace il sesso?’, ‘a quanti anni l’hai fatto per la prima volta?‘: questi sono ...

Tu si que vales - scappa in mutande. Il video "rubato" di Belen Rodriguez : Una scommessa persa va sempre onorata. E Rudy Zerbi , dopo aver 'costretto' Teo Mammuccari a rimanere in mutande di fronte al pubblico di Tu si que vales , questa volta si è dovuto piegare al volere ...

Ilary Blasi contro Fabrizio Corona - arriva la reazione di Belen Rodriguez : «Ecco cosa ho fatto...». E scoppia la polemica : Ilary Blasi vs Fabrizio Corona, arriva la reazione di Belen Rodriguez. Durante la diretta di giovedì del Grande Fratello Vip è scoppiata la ormai nota bagarre tra la conduttrice e...

#Tusiquevales 5 – Quinta puntata del 27 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la quarta puntata della sua Quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La terza puntata, ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si riavvicinano : scambio di 'like' su Instagram : Cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? Alcuni attenti fan della showgirl si sono accorti di un improvviso scambio di attenzioni su Instagram tra i due ex fidanzati. Se da quando è stata ufficializzata la loro rottura, l'argentina e il pilota si ignoravano anche sui social network, negli ultimi giorni entrambi hanno ricominciato a mettere mi piace alle foto che pubblica l'altro. Che ci sia un ennesimo ritorno di fiamma in corso ...