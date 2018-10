Belen confidenze in aereo ai suoi follower

people24.myblog

(Di martedì 30 ottobre 2018) Maltempo su Milano,in ritardo e turbolenza in volo. Quale miglior passatempo se non lasciarsi intervistare dai, pronta per uno shooting fotografico con la sorella Cecilia, si rilassa rispondendo alle domande più indiscrete: dal ses……o a 18 anni, al primo bacio, passando per la voglia di avere una bambina. La Rodriguez svela anche di pesare 57 chili e di avere il 37 di scarpe.Cosa non si fa per ingannare il tempo anzi il maltempo, prima di volare a destinazione.non si risparmia e ai fan dice tutto. “Il primo bacio a 15 anni, ma senza la lingua. La prima volta a 18 anni, ma diciamo che il ses………o adesso è parecchio più bello” racconta la Rodriguez. Bella, affascinante e “libera”, è alta un metro e 75, pesa “57 chili d’amore”, ha un piedino piccolo rapportato all’altezza (porta il 37 di scarpe) e se non fosse, sarebbe un oculista: “Impazzisco ...