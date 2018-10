Basket | Il Don Bosco cede alla capolista Pino Dragons

Basket - Nba : LeBron e i Lakers si arrendono a Houston. Jokic come Chamberlain : ROMA - I San Antonio Spurs di Belinelli sono stati battuti nella notte italiana Nba. Il quintetto texano si è arreso con il punteggio di 121-108 ai padroni di casa dei Portland Trail Blazers, ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - USA e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Milano - Venezia e Cremona uniche a due vittorie - cadono Avellino e Trento : Quella andata in scena oggi è stata una seconda giornata di campionato scoppiettante a livello di risultati. Se Milano e Venezia confermano le proprie ambizioni, andando a vincere rispettivamente a Bologna e Pistoia, per Avellino c’è uno stop inatteso a Cremona, che rimane in testa alla classifica assieme alle due squadre sopracitate. Seconda sconfitta per Trento, che si ritrova tra le tre formazioni ancora inchiodate a zero punti (le ...

Basket - Milano e Bologna buona la prima - cadono Torino e Brescia : La squadra di coach Sacripanti guidata da un super Punter espugna Trieste. Milano non senza faticare ha la meglio su Brindisi, sorridono Venezia, Varese e Reggio Emilia

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le vittorie di Lucca - Schio e Torino chiudono l’Opening Day : Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di Basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino. Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Due vittorie per l’Argentina tra gli uomini e l’Ungheria tra le donne : Si è conclusa la prima giornata della fase preliminare di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Sono scese in campo 20 formazioni, che hanno dato vita a 10 incontri, 5 in campo maschile e 5 in quello femminile. Non ci sarà la nazionale femminile italiana, mentre quella maschile farà il suo esordio solamente mercoledì nella doppia sfida contro la Lituania e il Kirghizistan. Di seguito tutti i risultati di ...

Basket - Nba : Westbrook e George ci credono - Okc lancia la sfida a Ovest : Quando i giochi si fanno duri, i duri iniziano a giocare. I Thunder si presentano con questa mentalità alla nuova stagione Nba, con 2 superstar a fare da traghettatori e l'obiettivo di scalare le ...

Basket - Michael Jordan campione di solidarietà : maxi-donazione per le regioni colpite dall’uragano Florence : Michael Jordan campione dentro e fuori dal campo, l’ex stella dei Bulls ha donato due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “Florence” Il leggendario ex giocatore di Basket Michael Jordan donerà due milioni di dollari alle regioni colpite dall’uragano “Florence”. I Charlotte Hornets, squadra di proprietà di Jordan, hanno annunciato i piani martedì: un milione andrà alla Croce Rossa ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i francesi cadono in Bulgaria - Germania e Grecia a punteggio pieno nel girone L : E’ cominciata la prima giornata del secondo round di Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. In campo tra oggi pomeriggio e stasera le nazionali appartenenti ai gironi K e L, domani invece toccherà alle squadre inserite nei gruppi I e J, quest’ultimo in cui è presente anche l’ItalBasket. Primo colpo di scena del settimo turno il successo della Bulgaria contro la Francia per 74-68, con i transalpini che ora devono condividere ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Italia-Polonia è stata presentata a Bologna. Sacchetti : “Dobbiamo farci perdonare per l’ultima partita” : La Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna ha ospitato oggi la presentazione dell’incontro tra Italia e Polonia, che si terrà il 14 settembre al PalaDozza e sarà valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Hanno presenziato il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport Matteo Lepore, il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il consigliere federale Marco Tajana e soprattutto il coach ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : non solo Gallinari e Belinelli. Fioccano le rinunce - da Doncic ad Antetokounmpo e mezza Spagna : Non ci sono solo Marco Belinelli e Danilo Gallinari tra gli assenti nelle prime due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Man mano che si avvicina l’appuntamento, aumenta anche l’elenco dei nomi che non saranno in Europa per giocare gli incontri con la propria Nazionale. Partiamo dal nome più nuovo e potenzialmente più importante per il futuro del Basket europeo in NBA: Luka Doncic. Lo sloveno, ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : Gran Bretagna vittoriosa tra gli uomini - Olanda tra le donne. Italia maschile undicesima : Si sono conclusi da poche ore i Mondiali di Basket in carrozzina 2018 ad Amburgo. Doppia finale per la Gran Bretagna, che però non è riuscita a fare doppietta: se tra gli uomini la nazionale britannica ha prevalso su quella degli Stati Uniti, tra le donne si è dovuta arrendere all’Olanda. In campo maschile, l’Italia ha concluso la sua rassegna iridata all’11° posto. La finale femminile è stata praticamente tutta di marca ...

Basket - se la Nazionale diventa un taxi… Belinelli e Gallinari ‘decidono’ in base agli interessi personali. Come la prenderà il gruppo? : Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Alessandro Gentile si sono chiamati fuori dalla Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. I tre uomini NBA hanno deciso di non indossare la maglia azzurra per le sfide contro Polonia e Ungheria in programma a metà settembre, due partite cruciali per l’Italia nella corsa che porta verso la rassegna iridata. Non è la prima volta che i nostri giocatori che militano nella lega ...