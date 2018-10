Basket | Europe Cup 2018-2019 | Varese perde la prima partita sul campo dell’Alba Fehervar

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : doppia sfida ungherese per Sassari e Varese alla ricerca del terzo successo consecutivo : Chiusa la 4a giornata di campionato, per Dinamo Sassari e Openjobmetis Varese è già tempo di concentrarsi sui prossimi impegni. Archiviate due buone vittorie casalinghe, rispettivamente contro Torino e Trieste, le due formazioni italiane scenderanno in campo nella 3a giornata della FIBA Europe Cup 2018-2019. Sarà uno scontro tra Italia e Ungheria, con Varese che volerà a Székesfehérvár per affrontare l’Alba Fehervar (martedì 30 ottobre ore ...

Diretta/ Sassari Torino streaming video e tv : disastro europeo. Orario (Basket Serie A1) : Diretta Sassari Torino, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita che si gioca al PalaSerradimigni, valida per la quarta giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 16:50:00 GMT)

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : Italia verso le decisive sfide con Svezia e Croazia. Le possibili convocate : Mancano una ventina di giorni al doppio impegno dell’Italia nelle Qualificazioni per gli Europei femminili 2019. La prima partita si giocherà contro la Croazia, alla Sportska dvorana Vijus di Slavonski Brod (la settima più grande città del Paese), il 17 novembre, mentre quattro giorni più tardi sarà la volta della sfida alla Svezia al PalaMariotti di La Spezia, attuale sede delle partite della formazione locale di Serie A2. L’Italia, ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : super rimonta di Sassari. Bella vittoria anche di Varese : La Dinamo Sassari e la Openjobmetis Varese si confermano a punteggio pieno nella FIBA Europe Cup. Due vittorie casalinghe per le squadre italiane: i sardi hanno sconfitto in rimonta gli ungheresi del Szolnoki Olaj per 98-94, mentre i lombardi hanno superato i portoghesi del Porto per 84-75. Una rimonta pazzesca quella di Sassari, che era scivolata addirittura sul -20 a cinque minuti dalla fine. La Dinamo non si è persa d’animo e ha ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : una rinnovata Schio vola in Belgio per l’esordio europeo : La nuova stagione europea della Famila Basket Schio comincerà ufficialmente mercoledì 24 ottobre alle ore 20.00 allo Spiroudome di Charleroi (Belgio), dove la formazione campione d’Italia affronterà la Castors Braine nella prima giornata dell’Eurolega 2018/2019. Schio si presenta all’appuntamento con un roster profondamente rinnovato e forte di un avvio di stagione convincente, con la vittoria della Supercoppa Italiana ed i tre ...

Basket. Dinamo - Vittoria biancoverde in Fiba Europe Cup : È buona la prima in regular season di Fiba Europe Cup: gli uomini di coach Vincenzo Esposito espugnano il parquet inglese della Morningside Arena di Leicester imponendosi 78-90. I biancoverdi restano ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Sassari espugna il campo dei Leicester Riders nell’esordio della fase a gironi : Comincia con una vittoria la fase a gironi della Dinamo Sassari in FIBA Europe Cup: la formazione allenata da Vincenzo Esposito torna da Leicester con i due punti conquistati contro i Riders, col punteggio finale di 78-90. Protagonisti della vittoria Cooley, Bamforth, Petteway e Polonara, tutti in doppia cifra al pari di Smith (per Cooley, peraltro, c’è anche la doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi). Dopo un primo quarto in cui si sono ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : Varese debutta senza problemi in Bulgaria contro il Rilski Sportist : Esordio senza alcun tipo di problema per Varese in FIBA Europe Cup. La Openjobmetis fa sua la trasferta in Bulgaria contro il Rilski Sportist: a Samokov il punteggio finale è di 76-95 in favore degli ospiti, trascinati da cinque uomini in doppia cifra, dei quali il migliore è Tyler Cain, a quota 19 punti e 13 rimbalzi. Il Rilski è quasi solo Martin Marinov (25 punti) e Jalen Jenkins (13), ed evidentemente non basta. L’unico momento in cui ...

Diretta/ Leicester Sassari streaming video e tv : focus sulla squadra inglese (Basket Europe Cup) : Diretta Leicester Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che apre il girone di Europe Cup per la Dinamo, che arriva dall'ottimo turno preliminare(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:15:00 GMT)

Rilski Sportlist Varese/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup) : diretta Rilski Sportlist Varese, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla Samokov Arena, vailda per la prima giornata nel gruppo F di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 07:30:00 GMT)

Basket - coppe europee : la Virtus asfalta Ostenda. Brescia cade ad Istanbul : I bianconeri battono 89-60 la formazione belga mentre la Germani viene sconfitta 84-76 dal Galatasaray

Basket - Europe Cup 2018-2019 : esordio sulla carta comodo per Sassari e Varese : Comincerà domani l’avventura della Dinamo Sassari e della Openjobmetis Varese in Europe Cup, la seconda competizione FIBA, nonché la quarta in Europa per importanza. Lo dimostra la qualità non eccelsa dei rivali da incontrare, quantomeno nei gironi: i lombardi voleranno in Bulgaria per sfidare il Rilski Sportist (ore 17:30), mentre i sardi saranno ospiti dei britannici del Leicester (ore 20). Partiamo dalla Openjobmetis che, in ...

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Sassari archivia la pratica Benfica e accede alla fase a gironi : Si è concluso poco fa il ritorno del preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. La squadra italiana partiva con il grande margine acquisito grazie alla vittoria dell’andata al PalaSerradimigni 100-66. Come preannunciato, coach Vincenzo Esposito ha fatto ruotare il roster dando spazio anche a cestiti poco utilizzati sinora. Il risultato non è cambiato visto che è arrivata la vittoria anche in quel di Lisbona con il risultato ...