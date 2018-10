Basket | Champions League 2018-2019 | Bologna fatica ma suona la quarta | Avellino subisce a

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna - Avellino e Venezia in campo per mantenere l’imbattibilità : Tre vittorie, zero sconfitte. Questo è il bilancio di Segafredo Virtus Bologna, Sidigas Avellino e Umana Reyer Venezia nella Basketball Champions League 2018-2019 fino ad oggi. Per due di queste tre formazioni, tuttavia, arrivano i primi impegni difficili: Avellino deve affrontare la trasferta di Murcia, Venezia è invece chiamata ad ospitare Tenerife. Più abbordabile il compito di Bologna, anche se il Medi Bayreuth non è da sottovalutare. ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Virtus Bologna vince ancora. Successo schiacciante a Lubiana : La Virtus Bologna sa solo vincere in Champions League. Terzo successivo consecutivo per la squadra di Pino Sacripanti, che domina in Slovenia contro l’Olimpija Lubiana, imponendosi per 92-61 al termine di una partita che Aradori e compagni avevano già fatto loro all’intervallo. Ottima prestazione di Kevin Punter, che è stato il miglior marcatore della partita con 18 punti. Da segnalare, però, soprattutto la prova di Alessandro ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino batte l’Anwil Wloclawek dopo un overtime - 33 punti di Cole : Terza vittoria in Champions League per la Sidigas Avellino: la formazione allenata da Nenad Vucinic ha superato col punteggio di 105-102 dopo un tempo supplementare i polacchi dell’Anwil Wloclawek. In una partita decisa molto più dagli attacchi che dalle difese e in cui ci sono stati complessivamente 80 tiri da tre (44 Avellino, 36 Anwil), sono quattro i volti del successo Sidigas: Norris Cole (33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, una tripla ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino batte l’Anwil Wloclawek dopo un overtime - Norris Cole 33 punti in un match a punteggio altissimo : Terza vittoria in Champions League per la Sidigas Avellino: la formazione allenata da Nenad Vucinic ha superato col punteggio di 105-102 dopo un tempo supplementare i polacchi dell’Anwil Wloclawek. In una partita decisa molto più dagli attacchi che dalle difese e in cui ci sono stati complessivamente 80 tiri da tre (44 Avellino, 36 Anwil), sono quattro i volti del successo Sidigas: Norris Cole (33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, una tripla ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia comanda fin dall’inizio a Opava e fa tris. Haynes e Daye uomini della partita : Il percorso dell’Umana Reyer Venezia in Champions League continua a essere immacolato: la squadra di Walter De Raffaele si impone anche nella trasferta di Opava, battendo la formazione locale per 72-90 dopo aver guidato praticamente sempre le operazioni. Quattro gli uomini in doppia cifra per la Reyer: Austin Daye (16 punti, il migliore dei suoi), Stefano Tonut (15, metà dei quali nel finale), Haynes (20 con 5 triple di fila nel primo ...

Avellino Anwil/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Avellino Anwil Streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la 3^ giornata della Champions League di basket per la Scandone(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 08:17:00 GMT)

Opava Venezia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Opava Venezia Streaming video e tv, orario e risultato live della partita per la 3^ giornata della Champions League di basket per la Umana Reyer(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 08:07:00 GMT)

Basket Champions League 2019 : il calendario e gli orari delle partite della settimana. Come vedere in tv Venezia - Avellino e Bologna : Tra domani e mercoledì riprende il cammino in Champions League di Venezia, Avellino e Bologna, tutte imbattute nelle prime due partite. La Reyer volerà in Repubblica Ceca per sfidare l’Opava alle ore 18:30 di domani, poco dopo, alle 20:30, toccherà alla Sidigas ospitare i polacchi dell’Anwil Wloclawek, mentre concluderà la terza giornata il match tra gli sloveni del Petrol Olimpija e la Virtus Bologna, in programma mercoledì alle ...

Video/ Venezia Hapoel Holon (111-104 dts) : highlights della partita (Basket Champions league) : Video Venezia Hapoel Holon (risultato finale 111-104 dts): highlights della partita di basket valida nella seconda giornata della Champions league 2018.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:18:00 GMT)

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino supera agevolmente il Ludwigsburg - Venezia si sbarazza dell’Hapoel dopo due supplementari : Percorso netto per le tre squadre italiane impegnate in Champions League: dopo la doppietta di ieri della Virtus Bologna contro Oostende, arrivano anche quelle della Sidigas Avellino e della Reyer Venezia. La squadra campana si è imposta sul campo della Riesen Ludwigsburg per 96-77, dominando in lungo e in largo; la Reyer, invece, ha sofferto più del previsto, ma è riuscita a portare comunque a casa la vittoria al Pala Taliercio contro ...

Diretta / Venezia Unet Holon streaming video e tv : così al debutto - orario (Basket Champions League) : Diretta Venezia Unet Holon, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Taliercio, valida per la seconda giornata nel girone B di Champions League(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 17:52:00 GMT)

Ludwigsburg Avellino/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Champions League) : diretta Ludwigsburg Avellino, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla MHP Arena per la seconda giornata del girone A di basket Champions League(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Video/ Virtus Bologna Oostende (89-60) : gli highlights della partita (Basket Champions league) : Video Virtus Bologna Oostende (risultato finale 89-60): gli highlights della partita di basket, valida nella seconda giornata della Champions league 2018.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 09:28:00 GMT)

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna domina in casa contro Ostende : La Virtus Bologna concede il bis in Champions League. Dopo la sofferta vittoria al supplementare contro il Neptunas, è arrivata quella odierna molto più semplice contro i belgi del Filou OOstende per 89-60. Un successo che è stato in discussione solamente nel primo quarto, con la Virtus che ha preso il largo nel secondo con un impressionante parziale di 22-3, che ha deciso la partita. Tutti i giocatori di Bologna vanno a referto. I migliori sono ...