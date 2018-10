Barcellona | Vidal promuove il figlio | youtuber di successo in Cile Non è l' unico figlio

Vidal dorme in panchina durante Barcellona-Siviglia : incredibile ma vero [FOTO] : Arturo Vidal alle prese con l’ennesimo caso scabroso della sua carriera, contro il Siviglia dormiva beato durante la gara del suo Barcellona Arturo Vidal si è addormentato in panchina durante Barcellona-Siviglia. Sul punteggio di 3-0, le telecamere presenti al Camp Nou hanno immortalato il centrocampista cileno addormentato sulla sua potroncina, completamente disinteressato alla gara che il Barca stava vincendo. Il calciatore sembra ...

Caso Vidal - il Barcellona lo rimprovera : Arturo Vidal a Barcellona è ormai diventato un Caso. Le esternazioni via social del cileno, prelevato in estate dal Bayern Monaco, a causa del mancato impiego da parte dell’allenatore Ernesto Valverde, hanno fatto infuriare la dirigenza del club blaugrana. Da quando è arrivato al Camp Nou, il centrocampista ha collezionato solo 6 presenze, ma solo 2 da titolare, e questo ha acuito il suo malumore. Dopo la partita di Champions a ...

Barcellona - Segura : 'I tweet di Vidal sono una mancanza di rispetto - ma vuole giocare'

Barcellona - il dg Segura mette in riga Vidal : “abbia rispetto per l’allenatore e per i suoi compagni” : Il direttore generale del club blaugrana ha messo le cose in chiaro circa la situazione relativa a Vidal e Malcom Il mercato estivo, gli obiettivi stagionali e la grana Vidal: sono questi gli argomenti toccati da Pep Segura nel corso di una lunga intervista al Mundo Deportivo. OSCAR DEL POZO / AFP Il direttore generale del Barcellona ha messo le cose in chiaro sulla situazione riguardante il cileno, esprimendo il punto di vista della ...

