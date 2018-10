Banca Sistema conclude il programma di buy-back

Manovra - vertice Salvini-Di Maio : “nessuna Banca in crisi”/ Ultime notizie - scudo Lega-M5s : “sistema solido” : Manovra 2019, vertice Salvini-Di Maio a Palazzo Chigi: "nessuna banca in crisi". Ultime notizie, Governo Lega-M5s fa scudo: "sistema solido". Le critiche di Cottarelli(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:35:00 GMT)

Pronta e accessibile online la prima Banca dati del sistema immunitario : La prima banca dati del sistema immunitario è operativa: il “Progetto dei 10.000 immunomi” (10KIP) è pronto e accessibile online, e raccoglie i dati raccolti in persone sane in 83 ricerche finanziate dall’Istituto degli Stati Uniti sulle allergie e le malattie infettive. Il lavoro si deve a ricercatori dell’università della California, che lo hanno descritto su Cell Reports. La banca dati contiene informazioni relative al ...

Sistema Bancario svizzero è il diavolo - lo dice ex UBS Birkenfeld : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Udine - direttore Banca trasferì un milione da conti dei ricchi a quelli dei poveri : “Ribellione al sistema che li abbandona” : Rubava ai conti correnti dei ricchi, per dare a quelli dei poveri. Perché il “sistema”, lo chiama così, “abbandona i pensionati e i giovani”. È la storia di Gilberto Baschiera, ex direttore della filiale del Credito Cooperativo di Carnia e Gemonese a Forni di Sopra, piccolissima località montana sulle Dolomiti del Friuli. In sette anni, il funzionario “Robin Hood” ha fatto sparire un milione di euro dai ...

Draghi : servono dati e mezzi adeguati sul sistema Bancario ombra : Roma, 27 set., askanews, - L'Unione europea deve dotarsi di strumenti più approfonditi di monitoraggio del crescente sistema bancario ombra, servono dati validi in modo da poter indentificare rischi e ...

Come sta davvero in salute il sistema Bancario cinese? : E in effetti alcuni casi di cronaca rafforzano la percezione. Nel dicembre 2016 andò in default un bond della Sealand Security, un'azienda di brokeraggio posseduta da un governo locale. La Sealand ...

Il rischi del sistema Bancario ombra - montagna da 42.300 mld euro : Roma, 10 set., askanews, - Si è stabilizzata la mole del sistema bancario ombra in europa, a quota 42.300 miliardi di euro lo scorso anno nell'intera Unione europea che equivalgono al 40 per cento del ...

Ecco Sari - il sistema della polizia che riconosce i volti di chi delinque in una Banca dati di 16 milioni di foto : Fabiola Mancone e Dario Terranova del Servizio di polizia Scientifica Afis spiegano la nuova tecnologia “Sari” per l’identificazione facciale degli autori di reato attraverso un confronto algoritmico con i volti dei soggetti fotosegnalati. L'articolo Ecco Sari, il sistema della polizia che riconosce i volti di chi delinque in una banca dati di 16 milioni di foto proviene da Il Fatto Quotidiano.