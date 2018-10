Azionario USA | perché il mese di ottobre è stato così volatile

Azionario USA è sopravvalutato - il carburante si sta esaurendo : L'economia USA era già in buona salute, poi ha ricevuto un'ulteriore spinta da un taglio fiscale senza precedenti, che ha ulteriormente alimentato la redditività a breve termine - spiega Kim Catechis ...

Azionario USA - per T.Rowe Price fine del ciclo non dietro l'angolo : La crescita economica nel resto del mondo sembra aver raggiunto il picco a inizio 2018, rallentando da li in poi. Al contrario, il ritmo e la forza della crescita Usa sono stati lampanti, con un'...