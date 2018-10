Auto | diesel verso il declino L' elettrico al 20% entro il 2025

Crossland X : diesel - Automatico e sedili speciali : Coppia speciale per Crossland X . Il crossover Opel si propone con due novità interessanti e simbiotiche, almeno per chi è avvezzo ai lunghi chilometraggi : diesel con cambio automatico e con sedili ...

Opel Crossland X - A listino la 1.5 diesel 120 CV Automatica : La Opel aggiorna la gamma italiana della Crossland X con una serie di novità, modifiche tecniche e allestimenti rivisti. Oltre a poter ordinare i rivestimenti di pelle per i sedili Agr, viene infatti introdotta un'inedita variante a gasolio con cambio automatico.Nuovo powertrain a gasolio. La crossover tedesca viene offerta in una nuova versione 1.5 diesel da 120 CV e 300 Nm con trasmissione automatica sei marce, completa di start&stop. ...

Gas Auto - fine di un mito ecologista : inquina come diesel e benzina : Il gas auto inquina come diesel e benzina. E’ l’inatteso risultato scaturito da una ricerca condotta dalla Ong Transport & Enviroment, scaturita in un rapporto secondo il quale “l'utilizzo del gas naturale per il trasporto è dannoso per il clima come l'utilizzo di benzina, diesel [VIDEO]o combustibili marini convenzionali”. La ricerca appare destinata a sollevare numerose discussioni, anche perché tutte le politiche sulla riduzione ...

Ambiente - Ong rivela : le Auto a Gpl e metano inquinano come benzina e diesel : Secondo un nuovo rapporto, l’uso del gas fossile nei trasporti è dannoso per il clima quanto quello di benzina, del gasolio o dei carburanti navali convenzionali. La ricerca dimostra anche che bruciare gas nelle auto produce un inquinamento atmosferico uguale a quelle alimentate a benzina, mentre il limitato vantaggio rispetto alle auto diesel si elimina con le nuove norme previste. L’ONG Transport & Environment (T&E), autrice del ...

Gas Auto sotto accusa : inquina come benzina e diesel : ROMA - C'era una volta l'idea che il parco circolante alimentato a gas fosse meno inquinante degli altri che utilizzano carburanti fossili. Sbagliato. Secondo un nuovo rapporto, l'uso del gas fossile ...

Rischio incendio : BMW richiama 1 - 6 milioni di Auto diesel : BMW ha annunciato il richiamo di un milione di auto diesel in più a causa del Rischio di incendi provocato da un problema all’impianto di raffreddamento. Lo scorso agosto erano stati richiamati 480mila veicoli: il totale sale quindi a circa 1,6 milioni. L'articolo Rischio incendio: BMW richiama 1,6 milioni di auto diesel sembra essere il primo su Meteo Web.

Inquinamento - blocco Auto per i diesel Euro 4 il 23 ottobre : Milano, 22 ottobre 2018 - "Le centraline di Arpa hanno registrato oggi il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili , PM10, nell'aria per quattro giorni consecutivi, quindi da domani, ...

Auto diesel - in Italia restano saldamente le più vendute : Il mese di settembre è stato assai anomalo sul fronte immatricolazioni. Alcune gerarchie sono state sovvertite nei segmenti più importanti del mercato. Renault Clio, FIAT 500X e Volkswagen Tiguan hanno perso la leadership nel rispettivi segmenti di mercato. Questo perché la nuova normativa di omologazione WLTP ha reso indisponibile alcuni modelli, mentre ad andare a gonfie vele sono le Auto gia' omologate, come le ibride [VIDEO]. In questo ...

Dieselgate - anche Opel nello scandalo : presto richiamate 100 mila Auto in tutta Europa : anche la Opel nei guai per lo scandalo Dieselgate, tanto che 100 mila auto [VIDEO] potrebbero presto essere richiamate in tutta Europa per controlli. E’ di oggi la notizia di perquisizioni effettuate dalla polizia tedesca nel quartier generale di Rüsselsheim, vicino a Francoforte, e nell'impianto produttivo di Kaiserslautern, nella regione della Renania-Palatinato, in to allo sviluppo delle indagini in corso sulla vicenda dei motori diesel ...