Auto ancora a passo di lumaca in Viale Italia Viale San Bartolomeo è ancora chiusa

ELMS - United Autosports ancora al top a Portimao - doppietta di Albuquerque-Hanson : European Le Mans Series, 4 Ore di Portimao: la cronaca Una lotta durissima quella tra le LMP2, con quattro vetture chiuse in pochi secondi durante la corsa e che ha visto trionfare la squadra ...

Google Pixel 3 nasconde ancora delle sorprese : riproduzione video a 1440p 60 fps HDR - tema scuro Automatico e bordi arrotondati grazie ad un software : Google Pixel 3 continua ancora a far parlare di sé grazie ad alcune chicche software che continuano ad essere scoperte dai vari consumatori. L'articolo Google Pixel 3 nasconde ancora delle sorprese: riproduzione video a 1440p 60 fps HDR, tema scuro automatico e bordi arrotondati grazie ad un software proviene da TuttoAndroid.

Gli italiani scelgono ancora l’Auto. Si alla sicurezza - ma niente guida Autonoma : Nascita di piste ciclabili e incremento della flotta circolante per il trasporto pubblico (con tanto di agevolazioni per il suo utilizzo): niente da fare, per 27 milioni di italiani (65,4%) l’auto resta ancora il mezzo più usato per gli spostamenti, sia diretti alla città che all’interno della stessa. Questo è quanto ha rilevato il rapporto Censis-Michelin sulle abitudini e le preferenze dei nostri connazionali in tema di mobilità. ...

F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? I troppi errori hanno minato l'Autorevolezza del tedesco : Come scelta tattica rasenta la perfezione, dato che la scuderia emiliana inserisce un sicuro campione futuro che, sin da ora, può mettere del 'sale sulla coda' al quattro volte campione del mondo . L'...

F1 - la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? I troppi errori hanno minato l’Autorevolezza del tedesco : Sebastian Vettel è sicuramente un ragazzo fortunato. Ha il privilegio di guidare da anni una Ferrari di Formula Uno, guadagna cifre notevoli e fa quello che sognava sin da bambino. La sua maggiore fortuna, in questo momento, è però un’altra: non avere come superiori Jean Todt e Ross Brawn. Il motivo? Se al timone della scuderia di Maranello fossero ancora presenti i due boss dell’epopea di Michael Schumacher, infatti, il tedesco ...

BRUXELLES - MALANCHINI - LEGA - : CON AutoNOMIA LOMBARDIA AVRA' RUOLO ANCORA PIU' DETERMINANTE IN EUROPA : Credo che il nostro RUOLO, a livello europeo, sia DETERMINANTE per l'importanza politica ed economica della nostra Regione. Portiamo ai tavoli di BRUXELLES una visione di EUROPA rispettosa dei ...

iPhone XS e XS Max campioni di Autonomia - ma Note 9 è ancora il “Migliore” : Il noto sito americano Consumer Reports, l’associazione dei consumatori statunitense, ha provato e recensito i nuovi devices di casa Apple, iPhone XS e XS Max; nella loro classifica si posizionano secondi ad un solo punto di distanza leggi di più...

La scarsa Autonomia di Xiaomi Mi A2 è un bug diffuso - ma la Casa ancora tace : A Mi A2 è toccato il compito poco invidiabile di raccogliere il testimone dal predecessore Mi A1, uno degli Xiaomi più riusciti e di successo di sempre L'articolo La scarsa autonomia di Xiaomi Mi A2 è un bug diffuso, ma la Casa ancora tace proviene da TuttoAndroid.

Skoda Octavia G-TEC : ancora più Autonomia e potenza : La station wagon a metano della casa automobilistica ceca è ora equipaggiata con nuovo e più potente motore 1.5 TSI 130 CV

Android Auto e Android 9 Pie - il rapporto ancora non decolla : ecco i problemi risolti e quelli da risolvere : Gli Automobilisti che trascorrono molto tempo in Auto e utilizzano di frequente Android Auto farebbero meglio a sperare che Android 9 Pie tardi L'articolo Android Auto e Android 9 Pie, il rapporto ancora non decolla: ecco i problemi risolti e quelli da risolvere proviene da TuttoAndroid.

Il mistero della prof trovata morta : l’Autopsia svela le cause - ma è ancora un giallo : "Un colpo da investimento" sarebbe questa la causa della morte di Silvia Crosetto, 44 anni, l'insegnante di Moncalieri (Torino), trovata senza vita il 14 luglio scorso, sul ciglio della statale 28 del col di Nava, a Cesio, all'altezza del Passo del Ginestro, nell'entroterra di Imperia.Continua a leggere

Una fonte Autorevole “boccia” le tre fotocamere su OnePlus 6T e scommette su un display ancora più grande : Dall'affidabile Roland Quandt arriva una nuova serie di indiscrezioni su OnePlus 6T, del quale abbiamo parlato in lungo e in largo L'articolo Una fonte autorevole “boccia” le tre fotocamere su OnePlus 6T e scommette su un display ancora più grande proviene da TuttoAndroid.

Ancora un incidente stradale – Ex ciclista professionista travolto da un’Auto : il racconto e le condizioni [FOTO] : Impatto violento e brutto volo: Marco Giovannetti protagonista di un terribile incidente stradale mentre si allenava in bicicletta I ciclisti non hanno pace, a poco più di un anno dalla tragica morte di Michele Scarponi che avrebbe dovuto in qualche modo mettere in allerta tutti gli automobilisti, un ex ciclista professionista è stato travolto da un’auto mentre si allenava, domenica scorsa. Questa volta, fortunatamente, nessun ...

Poche idee - ma confuse. Alla vigilia del decreto - lo stallo è ancora sul ruolo di Autostrade : Una riunione dopo l'altra. Ieri fino alle due di notte, oggi dal mattino presto. Sul tavolo del governo il decreto Genova e soprattutto il modo per estromettere Autostrade per l'Italia dAlla ricostruzione del Ponte Morandi crollato il 14 agosto scorso causando la morte di 43 persone. La via per tenere del tutto fuori la società, che ancora oggi ha le concessioni per la gestione dei tratti autostradali, si è rivelata però ...