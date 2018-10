Austria | ecco il bordello di lusso preferito dagli italiani

Elisabetta d’ Austria : ecco la storia della principessa Sissi : Bellissima, irrequieta, romantica l’imperatrice Elisabetta di Baviera, moglie di Francesco Giuseppe, ha ormai per noi il volto di Romy Schneider, l’attrice che interpretò il ruolo delle principessa Sissi in quattro film. Cugina del folle Ludwig, madre del Rodolfo suicidatosi a Mayerling, cognata del Massimiliano fucilato in Messico ebbe una fine tragica, pugnalata il 10 settembre 1898 dall’anarchico italiano Luigi Lucheni. Elisabetta Amalia ...

F1 - le ultime novità sulle condizioni di Lauda : ecco come sta l’ex pilota Austriaco : Secondo quanto filtra da fonti vicine a Niki Lauda, il presidente non esecutivo della Mercedes dovrebbe lasciare la terapia intensiva ad inizio novembre Le condizioni di Niki Lauda pare siano in lento ma costante miglioramento, tanto da poter pensare che il presidente non esecutivo della Mercedes possa lasciare il reparto di terapia intensiva ad inizio novembre. © Photo4 / LaPresse Notizie positive per la famiglia ma anche per il team di ...