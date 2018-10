Australia - una legge impedisce ai pedofili condannati di ottenere il passaporto : Sono finora 857 le persone condannate per reati sessuali su minori ai quali il governo Australiano ha negato il passaporto sulla base della legge - la prima al mondo - che contrasta il fenomeno del ...

Gli Australiani bocciano Bolt : 'Non sa stoppare una palla' : Roma, 29 ott., askanews, - Usain Bolt sarebbe scarso e presuntuoso e per questo non meritevole di un contratto professionistico. Il giudizio di Andy Keogh, ex attaccante della nazionale irlandese in ...

F1 – Gp del Messico sfortunato per Ricciardo - l’Australiano quasi in lacrime : “basta - non voglio correre le prossime due gare” : Daniel Ricciardo commenta dopo il Gp del Messico la sua sfortunata gara all’Autodromo Hermanos Rodriguez: le parole del pilota australiano Lewis Hamilton vince il suo quinto titolo mondiale, senza trionfare in Messico. Il britannico della Mercedes giunge solo quarto sul traguardo dell’Autodromo Hermanos Rodriguez a grande distanza dal vincitore della gara Max Verstappen. Una grande prestazione dell’olandese è coronata con ...

MotoGp – Una sexy ombrellina per Iannone : la sensuale Brittany McQuade strega il box della Suzuki in Australia [GALLERY] : Brittany McQuade strega tutti nei box della Suzuki a Phillip Island: ecco la sexy ombrellina di Iannone e Rins Il terzultimo appuntamento con il campionato di MotoGp è andato in scena. Maverick Vinales ha vinto il Gp d’Australia sul circuito di Phillip Island, ma le attenzioni del pubblico oltre che sulla gara sono state calamitate dalle bellissime ombrelline in pista. Nel paddock tra le altre sexy grid girls si aggirava anche ...

MotoGp – Una bionda tutta curve per Valentino Rossi in Australia : Hayley Crane - la sexy ombrellina del Dottore [GALLERY] : Una bionda esplosiva e sexy per Valentino Rossi in griglia di partenza al Gp d’Australia: la gallery della bellissima ombrellina Hayley Crane E’ terminato ormai qualche ora fa il Gp d’Australia: secondo appuntamento del trittico asiatico di MotoGp e terzultima gara della stagione 2018. Una splendida vittoria per la Yamaha, con Maverick Vinales sul gradino più alto del podio a Phillip Island, seguito da Iannone e ...

GP Australia. Da Crutchlow a Lorenzo - quanti piloti infortunati in MotoGP : una frattura complessa alla caviglia destra con tre rime di frattura, cioè rotta in tre punti, quella che mette k.o. Cal Crutchlow fino alla fine di questa stagione. Il pilota della Honda è caduto ...

LIVE MotoGP - GP Australia 2018 in DIRETTA : comincia la sfida per la pole! Inizia a piovere e sarà una lotteria : 06.02: Marc Marquez, neo campione del mondo, è pronto per dimostrare ancora una volta di essere il migliore ed è pronto a centrare la pole per proiettarsi alla gara nel modo migliore. 06.01: Ci ...

Australia - abusa di una bimba per 30 volte e la filma : giudice accusa malore in aula : Immagini raccapriccianti, orribili, quelle proiettate di recente durante un processo a Brisbane, in Australia. I video trasmessi vedono protagonista l'imputato, un uomo che ha stuprato [VIDEO] per 30 volte una bimba di 2 anni, figlia della campagna. Davanti a quelle scene agghiaccianti, il magistrato Leann Clare ha accusato un malore ed ha deciso di sospendere l'udienza. Rinviata, dunque, la condanna di Jason Daron Mizner, 44enne che ha abusato ...

Meghan Markle ha una sosia Australiana : le foto di Danielle Bazegery : Meghan Markle è incinta del suo primo figlio ed è ancora in tour in Australia con Harry. E mentre nel resto del mondo, soprattutto nel Regno Unito ovviamente, già si scommette su nome e sesso del ‘royal baby’ che nascerà in primavera, proprio dall’Australia arriva una notizia a dir poco curiosa. Meghan, che è amatissima e imitatissima al pari della cognata Kate Middelton, ha una sosia. Lo stesso Harry, si legge sul Corriere ...

Australia - stupra per 30 volte una bimba : magistrato vede il video e abbandona l'aula : Una vicenda al limite del surreale [video] e che probabilmente fara' riflettere sulla gravita' di quanto accaduto. Un giudice, infatti, chiamato a pronunciare una sentenza a to del reiterato stupro da parte di un uomo, Jason Daron Mizner, nei confronti di una bambina di appena due anni, guardando i video in cui venivano ritratte le immagini delle violenze, non ha retto a tutta quella crudelta' e ha deciso di abbandonare l'aula di tribunale per ...

MotoGp – Un koala fortunato a Phillip Island : il tenero incontro con Valentino Rossi in Australia [FOTO] : Un koala fortunatissimo in Australia: Valentino Rossi e il dolce incontro prima della conferenza stampa a Phillip Island Il weekend di gara del Gp d’Australia è iniziato. Pochi giorni per ricaricare le energie, tra voli e ‘traslochi’ per i piloti della MotoGp dopo il Gp del Giappone, che ha incoronato Marquez campione del mondo per la settima volta, la quinta nella categoria. Adesso i campioni delle due ruote sono in ...

MotoGP - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra una settimana a Phillip Island : Nel prossimo weekend si va in Australia per il terzultimo round del Motomondiale. Sul celebre tracciato Australiano siamo pronti a goderci un fine settimana molto emozionante che potrebbe offrire grandi duello: in MotoGP la Ducati vorrà far vedere di essere veloce e contrastare Marc Marquez; in Moto3 Marco Bezzecchi, dopo il successo di Motegi (Giappone), vuol bissare e balzare in vetta al campionato davanti a Jorge Martin e Francesco Bagnaia ...

Australia - canguro attacca una famiglia in casa : donna ricoverata con polmone perforato : Dopo quanto le è accaduto, non smettera' di volere bene ai canguri e di accudirli come fa da 15 anni. In effetti uno di loro non ha trattato benissimo né lei né i suoi familiari. Linda Smith, una donna Australiana di 64 anni, stava appunto dando da mangiare nella sua proprieta' che si trova nella cittadina di Millmerran, nel sudovest del Queensland, a un esemplare di Macropodidae, questo il nome scientifico che significa dai grandi piedi, quando ...

