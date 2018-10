ATP Parigi | Djokovic fa fuori un buon Sousa e passa al 3° turno

sportfair

ATP World Tour Masters 1000 di Parigi Bercy, Novak Djokovic ha superato Joao Sousa al secondo turno ed affronterà Dzumhur. Novak Djokovic ha vinto la sua prima gara nel Masters 1000 di Parigi Bercy, al secondo turno ha fatto fuori il portoghese Joao Sousa, giustiziere di Cecchinato sul cemento parigino. Nole ha sofferto un po' nel primo set vinto per 7-5, in scioltezza invece la seconda partita con Sousa che è visibilmente calato cedendo col punteggio di 6-1. Troppe però 10 palle break offerte da Djokovic all'avversario, il livello del suo tennis dovrà crescere per portare a casa il torneo. Adesso sulla strada del serbo c'è Dzumhur.