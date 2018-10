ATA | pronte le risorse per le assunzioni dei lavoratori appalti pulizie | il comunicato

StATAli - impronte digitali per marcare il cartellino : la novità antifurbetti : Statali, impronte digitali per entrare al lavoro. Lo prevede il nuovo ddl sulla Pubblica Amministrazione. I badge e i fogli presenze - sottolinea la Relazione al provvedimento - non sono più 'adeguati'...

StATAli - nuove assunzioni nel 2019 : impronte digitali invece del badge per gli impiegati : Sottoposta a una costante cura dimagrante, la categoria dgli ' Statali ' tornerà a popolarsi di neoassunti nelle amministrazioni centrali: dopo anni di riduzioni del personale, dal 2019 infatti, ...

Marche - eccezionale scoperta archeologica : trovate le impronte della “passeggiATA preistorica” di un dinosauro marino : Si tratta delle impronte di una vera e propria “passeggiata preistorica” fatta da un dinosauro marino a quattro zampe battezzato “Siro”: undici orme con gli arti pinnati sono state rinvenute nella zona del Monte Conero, a sessanta metri di altezza, nei pressi delle punte rocciose delle Due Sorelle, nel comune di Sirolo. L’importante scoperta scientifica è stata esposta all’università di Camerino ad un pubblico ...

Calciomercato : Sampdoria - ATAlanta - Torino e Genoa pronte a realizzare plusvalenze incredibili! [FOTO] : 1/9 Barrow (Foto Mauro Locatelli/LaPresse) ...

Terza fascia ATA - graduatorie pronte : subito nomine supplenze : Le graduatorie definitive di Terza fascia ATA dovevano essere pronte entro il 20 settembre 2018. Il Miur aveva di fatto sollecitato affinché si provvedesse a pubblicare le graduatorie definitive entro ieri e così è stato, tranne per pochi ambiti territoriali. Anche le province in cui si sono avuti ritardi nella pubblicazione delle provvisorie hanno provveduto a pubblicare le definitive entro tale data prevista dal Miur. Province come Milano o ...

StATAli : contro i furbetti del cartellino - arrivano le impronte : Sblocco totale del turnover, impronte contro i 'furbetti del cartellino', un nuovo 'nucleo concretezza' per aiutare ma anche sanzionare le amministrazioni inadempienti, che finiranno in una vera e ...

Arriva il decreto Concretezza : nuove assunzioni tra gli stATAli e riconoscimento impronte contro l’assenteismo : Arriva il decreto Concretezza per la Pubblica Amministrazione: il ministro Giulia Bongiorno ha annunciato una serie di norme per combattere il fenomeno dell'assenteismo nei pubblici uffici, i cosiddetti "furbetti del cartellino", e lo sblocco del turnover con nuove assunzioni in vari comparti della PA.Continua a leggere

Partono i controlli biometrici per gli stATAli : impronte digitali e osservazione dell'iride : "Abbiamo lavorato oggi al consiglio dei ministri e adottato un disegno di legge sulla Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri prima di lasciare la parola al ministro Giulia Bongiorno per i dettagli.Il provvedimento, spiega il ministro, "nasce con l'esigenza di dare una effettiva semplificazione alla pa in ...

Ripescaggi Serie B - indiscrezioni clamorose sul ricorso del CATAnia : ipotesi torneo a 22 squadre - ecco le tre squadre pronte al salto di categoria [DETTAGLI] : Ripescaggi Nella giornata di ieri è arrivata la sentenza sul caos in Serie B, la decisione è stata quella di mantenere il format a 19 squadre, sono stati rigettati i ricorsi di Ternana e Pro Vercelli. Ma non è assolutamente finita, anche la giornata di oggi si preannuncia caldissima. Nelle prossime ore sarà infatti discusso il ricorso del Catania al TFN, contro gli atti di Lega B e FIGC. Le indiscrezioni della vigilia sono state ...

Nadia Toffa torna Iena : "La parrucca spettinATA - e nuove inchieste pronte" : Nadia Toffa è pronta per rientrare negli studi de Le Iene: lo ha annunciato dal suo profilo Instagram. La giornalista si riaffaccia sul piccolo schermo dopo le diverse assenze della scorsa stagione ...