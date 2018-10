Astronomia | Missione ExoMars | test da remoto per il rover

meteoweb.eu

(Di martedì 30 ottobre 2018) Il team di Exofit Mars ha messo alla prova un prototipo deldi2020 perare hardware e software che verranno utilizzati durante la pionieristicaeuropea che ha lo scopo di di indagare le tracce di vita passata e presente su Marte e la caratterizzazione geochimica del pianeta. Ilbattezzato Charlie è stato trasportato in Spagna, precisamente nel deserto di Tabernas in Andalusia. Charlie – spiega Global Science – verrà controllato dadal Centro di Controllo di Harwell dell’Oxofordshire nel Regno Unito e durante ilmetterà alla prova alcuni dei sistemi di bordo: il radar Wisdom, il close up image Clupi, la camera panoramica PanCam che realizzerà immagini in 3D dell’area e infine il trapano costruito in Italia che perforerà il terreno prelevando alcuni campioni. Uno degli obiettivi principali di Exofit è la configurazione delle ...