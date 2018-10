Astronomia | Missione ExoMars | Marte in posa per CASSIS

meteoweb.eu

(Di martedì 30 ottobre 2018) Nell’immagine a corredo dell’articolo una sorprendente vista su una collina con sedimenti su. A realizzarla la camera ad alta risoluzionea bordo del Trace Gas Orbiter della. Lo strumento, realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana, ha acquisito l’immagine il 2 ottobre 2018 e si estende su una vasta area di 25 x 7 chilometri nella zona della Juveantae Chasma. La precisione e l’alta risoluzione dello scatto permetterà agli scienziati di analizzare come i minerali presenti in quell’area si sono depositati in passato. L’obiettivo principale del Tgo è quello di creare un vero e proprio ‘inventario’ dei gas presenti, in particolare di quelli che costituiscono meno dell’1% del volume totale dell’atmosfera del pianeta. In particolare l’orbiter, cercherà di individuare la presenza di metano, il principale componente dei giacimenti di gas idrocarburi ...