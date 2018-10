Ascolti tv | Gf Vip ancora dietro | ' I Bastardi di Pizzofalcone' stravincono la prima serata

Ascolti tv - vincono I bastardi di Pizzofalcone 2 ma il Grande Fratello Vip cresce : La serie I bastardi di Pizzofalcone 2 con Alessandro Gassman vince ancora una volta il prime time: la puntata del 29 ottobre su Rai1 ha toccato 5 milioni 245mila telespettatori e il 22.7% di share. Ascolti tv prime time La serata prevedeva su Canale 5 la settima puntata di Grande Fratello Vip 3 che ha raggiunto 3 milioni 876mila telespettatori (21.16% di share). Su Rai2 l’ultima puntata di Niagara, condotto da Licia Colò, ha ottenuto 1 ...

Ascolti TV | Lunedì 29 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22.66% (5 - 2 mln) - GF VIP 21.16% (3 - 9 mln). Male Quarta Repubblica (2.76%). Boom Geo (13.18%) che tallona La Vita in Diretta (14.2%) : GF Vip: Monte e Sala Nella serata di ieri, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.245.000 spettatori pari al 22.66% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.40 – la settima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.876.000 spettatori pari al 21.16% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato 1.238.000 spettatori pari al 5.49% di share. Su Italia 1 Homefront ha ...

Grande Fratello Vip - Ascolti in picchiata : arriva Maria De Filippi opinionista : Maria De Filippi opinionista al Grande Fratello Vip per arginare la fuga di spettatori? Quest'anno, nonostante la roboante partecipazione di Fabrizio Corona, l'arrivo di nuovi concorrenti e la ricerca ...

Grande Fratello Vip 2018 / Crollo di Ascolti : arriva Maria De Filippi? Maurizio Costanzo dice la sua : Grande Fratello Vip 2018: da cosa è causato il Crollo di ascolti? Maurizio Costanzo dice la sua, intanto si vocifera sull'arrivo di Maria De Filippi(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 06:33:00 GMT)

Ascolti flop al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione sulla nuova opinionista : La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un flop: gli Ascolti e lo share scendono rovinosamente. Non è bastata la violenta lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona e nemmeno l’ “attesissimo” chiarimento tra l’ex agente e la fidanzata Silvia Provvedi a far impennare la curva dell’Auditel. In una serata difficile per la tanta concorrenza (gli addetti ai lavori avevano giudicato “suicida” la scelta di collocare la sesta puntata del reality al ...

Grande Fratello Vip : Maria De Filippi opinionista salva-Ascolti? L'indiscrezione di Signoretti : Il Grande Fratello Vip nell'inedita collocazione del giovedì sera non ha fatto il botto. Non è bastato il confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi (e soprattutto tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi!) per far spiccare il reality di Canale 5 nella ricca proposta televisiva di ieri.La leggera flessione ovviamente preoccupa Cinecittà, e gli autori del padre di tutti i reality sono chiamati alle armi per mettere a punto nuove strategie, ...

Ascolti tv : Corona al GFVip non basta - vince L’allieva Mastronardi : Nemmeno calare l’asso Fabrizio Corona (con tanto di epico scontro con Ilary Blasi) è servito: il Grande Fratello Vip 2018 si ferma a 3milioni 203mila telespettatori con il 19.11% di share e viene battuto nel prime time del 25 ottobre dall’esordio della seconda stagione della fiction L’Allieva su Rai1 seguito da 5.399.000 telespettatori con il 21.39% di share, nel primo episodio, e da 4.722.000 telespettatori con il 22.4%, nel ...

Ascolti tv 25 ottobre/ L'Allieva 2 parte col botto - crolla Pechino Express 2018 mentre Grande Fratello Vip... : Buona partenza per L'Allieva 2 che porta via qualcosa Pechino Express 2018. Stessa cosa per i live di X Factor 2018, e per il Grande Fratello Vip 2018? L'effetto Corona non c'è stato(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Ascolti tv 25 ottobre : un altro flop per il Gf Vip 3 - battuto da L’Allieva 2 : Ascolti tv ieri: nuova sconfitta per il GF Vip 3, battuto dalla fiction L’Allieva 2 Chi avrà vinto ieri sera la battaglia degli Ascolti? Proprio ieri, 25 ottobre, c’è stato il ritorno della fiction di Rai 1 L’Allieva giunta alla seconda stagione, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di contro l’ammiraglia Canale 5 ha mandato in […] L'articolo Ascolti tv 25 ottobre: un altro flop per il Gf Vip 3, battuto da ...