romadailynews

: As #Roma #Futsal, buona la prima dell’Under 17. Caracciolo: «Possiamo fare una buona… - romadailynews : As #Roma #Futsal, buona la prima dell’Under 17. Caracciolo: «Possiamo fare una buona… - FutsalLive : ROMA FUTSAL – Buona la prima dell’Under 17. Caracciolo: «Possiamo fare una buona stagione» - Sportfriends64 : Calcio a 5> Roma Futsal, buona la prima dell’Under 17 -

(Di martedì 30 ottobre 2018)– Unadi campionato coi fiocchi per Marcoe per l’Under 17 dell’As. Il capitano della partita d’esordio del gruppo allenato da mister Fabrizio Davide (per l’occasione assente per motivi personali e sostituito in panchina dalla coppia composta da Luigi Falco e Fabio Mazza) ha avuto in “affidamento i gradi” per lavolta in carriera e la squadra ha avuto la meglio di misura sulla Virtus Santa Maria in campo esterno. Il 3-2 finale è stato frutto di una partita di carattere da parte dei giallorossi come spiega lo stesso, ribattezzato “Airone” da mister Davide con evidente richiamo al noto attaccante del Brescia del calcio. «E’ stata una partita molto tirata, con l’avversario che ha fatto un buon possesso ed ha espresso un buon gioco. Noi siamo stati bravi a reggere botta e ad essere molto cinici quando ci sono capitate le occasioni da ...