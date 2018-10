Arriva il teaser di Prima di ogni cosa di Fedez con Leone e Chiara Ferragni in attesa del

optimaitalia

(Di martedì 30 ottobre 2018) Ildididiconva ad anticipare il singolo che rilascerà il 2 novembre per il ritorno alla carriera da solista dopo l'esperienza con J-Ax,ta fino allo Stadio San Siro di fronte a 75000 persone e con un palco alto 26 metri. Il brano è una dedica a suo figlio, avuto daa marzo 2018. Madre e figlio compaiono neldel video che sarà rilasciato alle 15 del 2 novembre, così come era stato anticipato al momento dell'annuncio dell'arrivo del nuovo singolo.Già annunciato il tour di supporto al suo nuovo capitolo discografico, che attende conferme ufficiali da parte dell'artista che invece è già pronto a tornare in radio con il brano che ha voluto dedicare ae che ha portato con sé nella realizzazione del video di prossimo rilascio.didopo la conclusione del progetto ...