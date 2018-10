Apple presenta il nuovo Mac Mini | piccolo ma potente!

Cosa c'è da sapere sui nuovi iPad e MacBook presentati da Apple : Nell'accademia della musica di Brooklyn c'è un clima diverso rispetto allo Steve Jobs Theatre. New York ripaga la scelta di Apple con un'ovazione per Tim Cook e con abbondanza di ululati per i nuovi prodotti. Tanto che il ceo azzarda: “Devo trasferirmi qui”. La Mela ricompensa il pubblico confermando le attese. Nessuna sorpresa, eccezion fatta per l'esibizione di Lana Del Rey che chiude l'evento. Per ...

Cosa c'è da sapere sui nuovi iPad e MacBook presentati da Apple : Nell'accademia della musica di Brooklyn c'è un clima diverso rispetto allo Steve Jobs Theatre. New York ripaga la scelta di Apple con un'ovazione per Tim Cook e con abbondanza di ululati per i nuovi ...

Apple presenta il nuovo MacBook Air 2018 : Erano anni che il MacBook Air non veniva aggiornato, rimasto troppo indietro rispetto ai suoi fratelli della serie MacBook. Finalmente anche il tanto amato, leggero e potente MacBook Air riceve un corposo aggiornamento, come molti leggi di più...

Presentazione Apple del 30 Ottobre : dove vederla in LIVE streaming : L’Ottobre delle presentazioni non è di certo finito, infatti nella giornata di oggi c’è un altro evento molto importante, che è quello di Apple. Dopo aver visto ieri la Presentazione di OnePlus, che però doveva leggi di più...

OnePlus anticipa la presentazione del '6T'. Ma la colpa - in realtà - è tutta di Apple : Il disastro commerciale sarebbe stato evidente : nessuna azienda al mondo si sarebbe mai sognata un confronto con Apple e, nel caso, avrebbe avuto ben poche attenzioni dalla stampa mondiale. Onde ...

OnePlus 6T avrà un’edizione speciale e sarà presentato il 29 ottobre a causa di Apple : OnePlus 6T Ultimate Edition è apparso sul sito di un rivenditore svedese, svelando così che nella sua confezione vi sarà una serie di "segreti" L'articolo OnePlus 6T avrà un’edizione speciale e sarà presentato il 29 ottobre a causa di Apple proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T sarà presentato il 29 Ottobre (non il 30) per colpa di Apple : OnePlus teme Apple e sposta la presentazione di OnePlus 6T al 29 Ottobre. Presentazione OnePlus 6T: ci sarà il 29 Ottobre, non il 30 Anticipata la presentazione di OnePlus 6T per colpa di Apple Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia l’arrivo e la presentazione ufficiale di OnePlus 6T. Anche se ormai sappiamo praticamente tutto […]

OnePlus 6T sarà presentato il 29 Ottobre (non il 30) per colpa di Apple : OnePlus teme Apple e sposta la presentazione di OnePlus 6T al 29 Ottobre. Presentazione OnePlus 6T: ci sarà il 29 Ottobre, non il 30 Anticipata la presentazione di OnePlus 6T per colpa di Apple Grandi novità per tutti gli utenti che aspettavano con ansia l’arrivo e la presentazione ufficiale di OnePlus 6T. Anche se ormai sappiamo praticamente tutto […]

Oneplus 6T teme Apple e sposta la presentazione al 29 ottobre : È ufficiale: con un lungo posto nel blog del brand, l’azienda ha informato che la presentazione di Oneplus 6T avverrà il 29 ottobre invece che il 30 dello stesso mese. La motivazione è da ricercarsi nella decisione di Apple leggi di più...

"C'è ancora dell'altro" : ufficiale l'evento Apple. Ecco cosa potrebbe essere presentato : Giunge inatteso il misterioso invito che quest'oggi Apple ha recapitato alle redazioni di tutto il mondo. A poco più di un mese dalla presentazione dei nuovi iPhone e dell'Apple Watch , il 30 ottobre si terrà a Brooklin un'altro evento, che potrebbe riguardare la nuova linea di Mac e iPad Pro. '...

Tech - Apple presenta i nuovi iPhone XS e XS Max : news 13/9 : Ieri la presentazione ufficiale dei nuovi smartphone della Apple, presso lo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Le novità riguardano i due nuovi melafonini e il nuovo Apple Watch che riesce persino a fare l’elttrocardiogramma. Apple presenta oggi i nuovi device di ultimima generazione: iPhone XS e XS Max L’inizio dell’evento Apple di ieri, 12 Settembre 2018, è iniziato in stile Mission Impossible. Lo show si è svolto come di consueto ...

Apple ha presentato i nuovi iPhone 'tenS' ed un orologio per chi soffre di cuore : ...nuovo orologio potrebbe finire per essere un incentivo per molti che lo acquisteranno ad andare con sempre maggior frequenza dal cardiologo o ad iniziare a farlo! Autore Matteo Pani Categoria Scienza ...

Apple presenta la nuova generazione di melafonini. Sono iPhone Xs - Xs Max e Xr : E’ da oltre 10 anni a questa parte che il mese di settembre, per gli appassionati di tecnologia e non solo, rappresenta il periodo in cui la celebre Apple apre il sipario sulla nuova generazione di iPhone, considerato il prodotto di maggior successo dell’azienda di Cupertino che continua a trainare il fatturato della società. Ogni presentazione è anticipata da mesi di indiscrezioni che forniscono dettagli sull’aspetto e le ...

Evento Apple - tutti i nuovi prodotti presentati ieri : Il 12 settembre 2018 si è svolto l'annuale Evento di Apple dove, come ogni anno, vengono presentate le novità riguardo Smartphone, iPad e tutto ciò che riguarda il mondo Apple. Quest'anno l'azienda di Cupertino ha presentato tre nuovi Smartphone e una nuova serie di Apple Watch. I tre nuovi iPhone Il primo dispositivo presentato prende il nome di ''iPhone XS Max'', lo smartphone più atteso di questa stagione. Questo nuovo melafonino monta un ...