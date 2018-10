Anticipazioni Una Vita | Rosina scopre di essere in dolce attesa

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 5 al 10 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 5 a sabato 10 novembre 2018: Rosina propone a Carmen di lavorare per lei. Casilda teme di perdere il posto, ma la padrona le assicura che sarà solo per una cena. Le signore di Acacias si dividono tra chi pensa che si debba onorare la memoria di Cayetana e chi, come Leonor, trova ipocrita fingere che fosse una santa. Arturo scopre che Felipe e altri non sono più in affari con Antoñito e vuole ...

Una Vita Anticipazioni dal 30/10 al 3 novembre : muore Cayetana - Teresa in gravi condizioni : Le anticipazioni di Una Vita dal 30 ottobre a sabato 3 novembre fanno facilmente intuire come queste puntate saranno ricche di momenti molto tesi e di grandi colpi di scena, uno su tutti la morte di Cayetana. Ebbene sì, la grande svolta nelle trame della telenovela di Aurora Guerra, in preparazione da parecchi mesi, è ormai in dirittura d’arrivo e portera' grandi cambiamenti nel futuro immediato. Ma ovviamente ci sara' anche molto altro che ...

Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2 : una nuova indagine per Lojacono : I bastardi di Pizzofalcone 2: Anticipazioni quinta puntata Continua il successo della serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone 2. Ogni puntata fa registrare ottimi dati di ascolto. Il cast riconfermato e le new entry della fiction riescono a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori ogni lunedì sera. I protagonisti, già dalla prima stagione, […] L'articolo Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: una nuova ...

Il Grande Fratello Vip 2018 accelera con due eliminati e una nuova doppia puntata : Anticipazioni 29 ottobre : Il Grande Fratello Vip 2018 torna in onda oggi, 29 ottobre, come singolo appuntamento della settimana ma la prossima il reality show di Canale 5 tornerà nuovamente alla doppia puntata, il lunedì e il giovedì. Mediaset ha deciso di premere il piede sull'acceleratore, soprattutto alla luce degli ascolti poco positivi, e oggi annuncia addirittura una possibile, doppia, eliminazione. Alla conduzione del programma ci sarà ancora Ilary ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 - una passione che uccide : Anticipazioni puntata 29 ottobre : Lunedì 29 ottobre, in prima serata su Rai1 a cominciare dalle 21.25, viene trasmessa la quarta puntata della seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, la fiction poliziesca ambientata a Napoli campione di ascolti che ha visto rinnovare il proprio progetto per un secondo atto proprio in virtù dell’affetto del pubblico che l’ha sempre premiata con alte percentuali di share durante la prima stagione. Quest’affetto non è ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 30 e mercoledì 31 ottobre 2018 : anticipazioni puntata 577 di Una VITA di martedì 30 e mercoledì 31 ottobre 2018: Cayetana consegna a Teresa la confessione firmata, poi fa finta di chiederle perdono man nell’abbracciarla, la accoltella alla schiena. Proprio allora qualcuno bussa alla porta e così Cayetana in tutta fretta nasconde Teresa in una stanza, dandola per morta. L’ospite inaspettato è Jaime, che rivela alla Sotelo Ruz di essere suo padre e le consegna una ...

Una Vita Anticipazioni e trame puntate settimanali : da lunedì 5 a venerdì 9 novembre 2018 : Prima di darvi le anticipazioni circa le trame sulle puntate della nuova settimana di Una Vita, ricordiamo Adela. La suora che abbiamo conosciuto in occasione dell’ultimo saluto di Simon ad Elvira è ammalata. Vedremo che le sue turbe psichiche la porteranno a proiettarsi nella Vita altrui. Come si comporterà Simon? Molte altre vicende mostreranno i nostri protagonisti a difendersi da vendette e scopriremo insidie e strategie malvagie. Ecco ...

Una Vita Anticipazioni 30 ottobre 2018 : Cayetana finge di chiedere perdono a Teresa e invece la pugnala. La maestra però sopravvive e la coglie di sorpresa, colpendola alla testa.

Una Vita Anticipazioni : la brutale morte di Cayetana : Cayetana muore È arrivato il momento di salutare per sempre la perfida Cayetana Sotelo Ruz; nelle puntate di Una Vita, in onda da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018, la dark lady verrà infatti data per morta dopo che Ursula farà esplodere una bomba nel suo appartamento. La telenovela ambientata nel quartiere madrileno di Acacias, per via del ponte legato alla festività di tutti i santi, andrà eccezionalmente in onda venerdì 2 novembre ...

Una Vita Anticipazioni : da lunedì 29 ottobre a sabato 3 novembre 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap spagnola per la settimana a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre.

Una Vita Anticipazioni : ROSINA pensa di essere incinta : Trama bizzarra in arrivo per ROSINA Rubio (Sandra Marchena) nei prossimi episodi italiani della telenovela Una Vita! Eh sì, la matura moglie di Liberto Seler (Jorge Pobes) si convincerà di essere in dolce attesa e questa convinzione, come facilmente prevedibile, non mancherà di far divertire i telespettatori… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ROSINA inizierà ad avvertire degli sbalzi d’umore: nel corso della giornata, la ...

Anticipazioni Una Vita : Susana e Rosina decidono di fuggire da Acacias 38 : Il popolare sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] scritto dall’autrice Aurora Guerra e ambientato ad Acacias 38 riesce sempre a sorprendere il pubblico con numerosi colpi di scena, intrighi, e passioni. Nelle puntate che andranno in onda sull’emittente televisiva iberica La 1 TVE la settimana in corso Susana Seler e Rosina Rubio dopo aver visto morire davanti ai loro occhi il modello Alexis all’accademia di disegno prenderanno una ...

L’Isola di Pietro 2 - Anticipazioni 4 novembre : Elena è incinta? Una nuova vittima a Carloforte… : Un altro colpo di scena attende i fan de L’Isola di Pietro 2. La fiction di Canale 5 torna in onda domenica prossima, il 4 novembre, con la sua terza puntata e un altro omicidio da risolvere. Dopo quello che è successo a Giulia e alle bugie di Alessandro, un altro personaggio ha attirato l’attenzione di tutti ovvero la bella Vanessa Silas (Beatrice Vendramin) amica della vittima che era anche la compagna del padre. Un intreccio di ...

Una Vita Anticipazioni : povera URSULA - la sua casa trasformata in un… : Nelle prossime settimane, a Una Vita, URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) diventerà la nuova dark lady principale della telenovela: eliminata Cayetana (Sara Miquel), l’istitutrice si trasferirà nell’appartamento che apparteneva alla Sotelo-Ruz in compagnia del marito invalido Jaime (Carlos Olalla), della figlia Blanca (Elena Gonzalez) e del figliastro Samuel Alday (Juan Gareda). Le anticipazioni segnalano che, nelle puntate in onda ...