Anticipazioni sui concerti di Vasco Rossi in Sardegna nel 2019 | uno show da stadio | “Non

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Anticipazioni e ospiti : sui social è polemica - ma la fan page risponde così... : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 27 ottobre: Andrea e Matteo Bocelli, Andrea Camilleri, Lilli Gruber, Mara Venier si raccontano ai microfoni di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:48:00 GMT)

Make up occhi : le Anticipazioni sui colori di tendenza nel 2019 : Le sfilate Primavera-Estate 2019 hanno consacrato un trend Make up visto già in questi mesi: quello del trionfo degli ombretti colorati. colori pastello o più accesi, per non parlare dei glitter che ci hanno fatto impazzire la scorsa estate e vivono ancora un momento di vero splendore. Mai come nel corso della prossima primavera la fantasia sarà al potere e il must sarà osare, per accendere lo sguardo di un arcobaleno di colori, dal classico ...

Quante app preziosissime sui Samsung Galaxy con Android Pie : Anticipazioni del 22 ottobre : Il prossimo aggiornamento Android Pie porterà con sé diverse funzioni a bordo dei vari Samsung Galaxy compatibili, ma bisogna guardare con attenzione anche il mondo delle app. Nei giorni scorsi abbiamo già avuto modo di anticiparvi come dovrebbero cambiare le cose per alcune applicazioni che già conosciamo e che, per forza di cose, dovranno adattarsi al nuovo sistema operativo (vi rimando ad ulteriori approfondimenti sulla questione). Oggi 22 ...

Beautiful Anticipazioni : il tragico incidente di BILL sui giornali americani : Nel futuro di Beautiful si sfiorerà la tragedia due volte, ed entrambi i momenti al cardiopalma riguarderanno il personaggio di BILL Spencer. Nelle puntate italiane che vedremo da qui a neanche troppo tempo, qualcuno sparerà a BILL (Don Diamont) e lui rischierà la vita. Se ci leggete spesso, già sapete che quasi tutto il cast rientrerà tra i sospettati e che a un certo punto sarà Liam (Scott Clifton) ad essere etichettato come il potenziale ...

Anticipazioni Il Segreto - episodi dal 22 al 27 ottobre : Fè tenta il suicidio : Le Anticipazioni delle puntate de 'Il Segreto' che vanno da lunedì 22 a sabato 27 ottobre rivelano che Fè ha un momento di sconforto dovuto alle accuse da parte di Francisca Montenegro [VIDEO]. La compagna di Mauricio ha un pesante diverbio con la matrona e sta per compiere un gesto estremo, ma viene salvata dal capomastro. L'uomo si reca a casa della cameriera con l'intento di parlare con la donna, ma non ricevendo risposta decide di aprire la ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 3 CI SARÀ?/ Anticipazioni terza stagione : ci attende un finale alla Suits? : Il finale della seconda stagione in onda su Rai1 mentre sembra ormai certa l'uscita di scena di Lino Guanciale per un'ipotetica Non DIRLO al mio CAPO 3. Ecco le novità(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:23:00 GMT)

Ex on the beach Italia / Anticipazioni quinta puntata 17 ottobre : boom di click e view sui social! : En on the beach Italia, Anticipazioni quinta puntata 17 ottobre: nuove gelosie scateneranno gli animi dei protagonisti, ma a rimescolare le carte ci penserà… (Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : sui social il pubblico non ha dubbi : Una Pallottola nel cuore 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 23:36:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 7 ottobre : Samantha Cristoforetti - l'ironia della fan page sui social : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 7 ottobre: Sir Rowan Atkinson, Samantha Cristoforetti e Matt Simons, Carolina Crescentini e Roberto Burioni. (Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:00:00 GMT)

La vita promessa 2 ci sarà?/ Anticipazioni - parla Simona Izzo sui social : “Chissà…” : La vita promessa 2 ci sarà oppure no? Le Anticipazioni sul finale di stagione in onda questa sera lasciano pensare al fatto che un solo capitolo dovrebbe bastare per la saga di Carmela(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip 2018 dopo il suicidio di Loren e mille polemiche : Anticipazioni 1 ottobre : Mancano poche ore al ritorno in onda del Grande Fratello Vip 2018 e mentre i concorrenti già arrancano un po' pensando a quello che hanno lasciato all'esterno e a quello che succederà all'interno, gli occhi di tutti sono puntati su Lory del Santo. L'attrice e produttrice ha deciso di lasciare l'oscurità e il buio della sua camera da letto, per rimettersi in piedi e fare quello che le riesce meglio, la televisione. Questo l'ha messa al centro ...

Anticipazioni Il Segreto : Severo tenta il suicidio - Nicolas vendica la morte della moglie : Nelle prossime puntate della telenovela di origini iberiche “Il Segreto” [VIDEO] prodotta da Boomerang Tv e scritta da Aurora Guerra ci saranno dei clamorosi colpi di scena. Le Anticipazioni di meta' ottobre 2018 rivelano che Severo Santacruz, sempre più disperato per non essere riuscito a ritrovare suo figlio Carmelito, tentera' di togliersi la vita ingerendo del laudano. L’ex fotografo Nicolas Ortuno, invece, dopo aver scoperto una ...

Criminal Minds 14 riparte con un serial killer da 300 vittime : prime Anticipazioni sui personaggi principali : Criminal Minds 14 debutta mercoledì 3 ottobre negli Stati Uniti su CBS con il primo dei 15 episodi ordinati per questa nuova stagione, che potrebbero però aumentare in base al riscontro auditel delle prime puntate. Il procedural continua ad avere grande successo negli Usa nonostante ormai abbia affrontato tanti e tali di quei casi, spesso apparentemente surreali e invece ispirati alla realtà, da far pensare che ormai ci sia poco altro da ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : il suicidio di Vera Viscardi : Distrutta dal senso di colpa e sotto pressione per il ricatto dello spietato Luigi Morace, Vera si suicida...