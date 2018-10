Anticipazioni L' Isola di Pietro seconda serie | 3^ puntata | i dubbi di Elena sul marito

Blastingnews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction L'di2 con protagonista Gianni Morandi. La prossima settimana, precisamente domenica 4 novembre, andra' in onda la terza delle sei puntate previste di questa edizione che sta conquistando l'affetto del pubblico da casa. Tanti i colpi di scena in questo nuovo appuntamento che riguardano non soltanto il dottorma anche gli altri protagonisti della sua famiglia. VIDEO Spoiler L'di2, la trama della terzanon si fida delLeriguardanti la terzadella fiction L'di2, in onda domenica 4 novembre su Canale 5, rivelano che la situazione a Carloforte è ancora molto tesa. Le indagini sulla morte di Giulia Canale vanno avanti e la situazione non è ancora chiarissima. Nel dettaglio, infatti, vedremo cheha scelto di farsi affiancare da ...