Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 2 | quinta puntata | turista ridotto in fin di vita

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Anticipazioni penultima puntata 5 novembre : Souvenir : I Bastardi di Pizzofalcone 2 si avvia verso il gran finale e la prossima settimana, il 5 novembre, andrà in onda la penultima puntata in cui i Bastardi avranno a che fare con un nuovo caso e gli intrecci amorosi che hanno reso grande la fiction campione di ascolti. Lojacono continua ad avere problemi per la Piras per via dell’arrivo della figlia in città mentre Francesco avvicina la moglie per chiederle scusa e proporle la possibilità di ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 : Anticipazioni quinta puntata del 5 novembre 2018 : Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann In quel di Napoli il commissariato di Pizzofalcone è tornato ad essere operativo. Nonostante le molte difficoltà e i giudizi prevenuti dei superiori, i “Bastardi” hanno dimostrato sul campo di essere un’ottima squadra. Una squadra che come tutte quelle che funzionano non può che essere riconfermata. Nuove indagini e difficili casi da risolvere tra i vicoli della città partenopea attendono ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Anticipazioni e trama quinta puntata del 5 novembre 2018 : Souvenir : I Bastardi di Pizzofalcone indagano sul ritrovamento di un uomo in un cantiere della metropolitana senza documenti e cellulare. A un primo sguardo è stato aggredito e percosso, ma è ancora in vita: viene trasferito in ospedale, in coma, e nessuno quindi è riuscito a parlare con lui di riesce a scoprire chi sia lo sconosciuto: si tratta di un americano in vacanza a Sorrento con la sorella e la madre, un ex diva di Hollywood ora affetta da ...

Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2 : una nuova indagine per Lojacono : I bastardi di Pizzofalcone 2: Anticipazioni quinta puntata Continua il successo della serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone 2. Ogni puntata fa registrare ottimi dati di ascolto. Il cast riconfermato e le new entry della fiction riescono a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori ogni lunedì sera. I protagonisti, già dalla prima stagione, […] L'articolo Anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: una nuova ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Anticipazioni e trama quarta puntata del 29 ottobre 2018 : Tango : I Bastardi di Pizzofalcone trovano nel mezzo di una pista da ballo il cadavere di una donna, Roberta De Angelis. La donna è in posizione supina, con i capelli sciolti e una grande macchia di sangue scura all'altezza del petto. Ad attirare l'attenzione dell'ispettore c'è un fermacapelli d'argento che raffigura due ballerini di Tango piazzato proprio nel cuore.prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni e trama quarta ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 - una passione che uccide : Anticipazioni puntata 29 ottobre : Lunedì 29 ottobre, in prima serata su Rai1 a cominciare dalle 21.25, viene trasmessa la quarta puntata della seconda stagione de I bastardi di Pizzofalcone, la fiction poliziesca ambientata a Napoli campione di ascolti che ha visto rinnovare il proprio progetto per un secondo atto proprio in virtù dell’affetto del pubblico che l’ha sempre premiata con alte percentuali di share durante la prima stagione. Quest’affetto non è ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - le Anticipazioni della quarta puntata : Lunedì 29 ottobre, in prima serata Rai 1, un nuovo appuntamento con la fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni

I Bastardi di Pizzofalcone 2 quarta puntata : trama e Anticipazioni 29 ottobre : I Bastardi DI Pizzofalcone 2 quarta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento lunedì 29 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Bastardi di Pizzofalcone 2 quarta puntata: trama e anticipazioni 29 ottobre Nell’episodio dal titolo Tango, il cadavere di Roberta De Angelis giace a terra in mezzo ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2/ Anticipazioni quarta puntata : delitto su un pista da ballo (29 ottobre) : I Bastardi di Pizzofalcone 2, Anticipazioni quarta puntata del 29 ottobre: in "Tango", la squadra verrà chiamata a risolvere un delitto avvenuto su una pista di ballo(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:29:00 GMT)

I bastardi di Pizzofalcone 2 - non tutto è quel che sembra : Anticipazioni puntata 22 ottobre : Lunedì 22 ottobre, in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.25, va in onda la terza puntata della nuova stagione de I bastardi di Pizzofalcone, una fiction poliziesca ambientata a Napoli che ha visto rinnovare il proprio progetto per un secondo atto grazie agli ascolti fatti registrare durante la prima stagione. Incominciata con gli ottimi auspici del pubblico, che ha rinnovato il suo interesse anche per questa nuova stagione, non mancano le ...

I bastardi di Pizzofalcone 2/ Anticipazioni puntate 29 e 22 ottobre : come è morta Roberta? : I bastardi di Pizzofalcone 2, Anticipazioni puntate 29 e 22 ottobre: come è morta Roberta De Angelis? La prossima settimana tutto ruota attorno al ritrovamento di un cadavere di una donna.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 23:22:00 GMT)

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 2/ Anticipazioni terza puntata e video : il confine tra il bene e il male : I BASTARDI di PIZZOFALCONE 2, Anticipazioni terza puntata 22 ottobre, Raiuno: Lojacono e i suoi uomini alle prese con la morte di un gioiellierie. Una rapina finita male?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 2 : cosa succederà nella prossima puntata : I Bastardi di Pizzofalcone 2: Anticipazioni quarta puntata Dopo il successo della prima stagione, la città non cambia e neanche il cast. Ecco ancora protagonisti Alessandro Gassman e Carolina Crescentini ne I Bastardi di Pizzofalcone 2. Continuano anche in questa seconda serie le indagini a Napoli, nel quartiere di Pizzofalcone. Nuovi sorprendenti risvolti nelle vite dei […] L'articolo Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 2: cosa ...

I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Anticipazioni e trama quarta puntata del 29 ottobre 2018 : Tango : I Bastardi di Pizzofalcone trovano nel mezzo di una pista da ballo il cadavere di una donna, Roberta De Angelis. La donna è in posizione supina, con i capelli sciolti e una grande macchia di sangue scura all'altezza del petto. Ad attirare l'attenzione dell'ispettore c'è un fermacapelli d'argento che raffigura due ballerini di Tango piazzato proprio nel cuore.prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone 2, anticipazioni e trama quarta ...