Angela Merkel | l' addio che fa tremare l' Europa

Angela Merkel lascia la Cdu : 'Così avrò ancora più influenza internazionale' : Merkel ha annunciato ieri che non correrà per la presidenza della Cdu a dicembre e che resterà cancelliera fino alla fine del mandato, nel 2021, e a quel punto si ritirerà dalla politica.

Angela Merkel dice addio a un mondo che non comprende più : Selfie di Angela Merkel con i migrantiSelfie di Angela Merkel con i migrantiSelfie di Angela Merkel con i migrantiSelfie di Angela Merkel con i migrantiSelfie di Angela Merkel con i migranti«Non sono nata cancelliere», concludeva ieri Angela Merkel il suo annuncio in conferenza stampa, di non volersi più ricandidare alla guida della CDU, al congresso del partito che si terrà in dicembre ad Amburgo. Così come non intende ricandidarsi per una ...

Che Europa sarà senza Angela Merkel? : Angela Merkel in una delle sue ultime apparizioni. (Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency/Getty Images) La mattina dopo aver perso l’11% dei voti nelle elezioni regionali in Assia, lo stato tedesco dove si trova Francoforte, Angela Merkel ha annunciato che terminerà il mandato come Cancelliera ma poi si ritirerà dalla politica. Finisce, di fatto, un ciclo politico durato 13 anni, segnato dalla moderazione e dalla difesa dei pilastri del pensiero ...

Perché Angela Merkel ha deciso di lasciare la politica - ma solo un pezzo alla volta : L'altro quello di mantenere in vita, oltre i tempi del suo ritiro, la sua eredità politica, che è quella di un esponente di centro che guarda al centro, ed è preoccupato dalla destra. La questione ...

Angela Merkel lascerà la politica nel 2021 : 'Ho perso - finisco la legislatura e mi ritiro' : Angela Merkel lascera' la politica. Ha deciso che, allo scadere del suo mandato previsto nel 2021, non rinnovera' la sua candidatura a cancelliere della Germania. Un annuncio che rappresenta un vero e proprio spartiacque nella storia tedesca, segnata nell'ultimo decennio dalla prima donna al timone del Paese teutonico. Angela Merkel ha inteso sottolineare come sia il momento di aprire un nuovo capitolo, palesando l'intenzione di mettersi da ...

Dopo il nuovo insuccesso in Assia Angela Merkel preannuncia l'addio : 'Non mi ricandido' : La Cancelliera ha deciso di lasciare la politica nel 2021, Dopo 18 anni al potere, alla scadenza del suo quarto mandato. 'Mi assumo la responsabilità della sconfitta, ma cosi non si può andare avanti' ha detto -

Le quattro decisioni di Angela Merkel che hanno cambiato l’Europa : Dall’apertura ai migranti siriani all’accordo tra Ue e Turchia, dalla messa al bando del nucleare fino all’appoggio a Mario Draghi per la guida della Bce: le 4 decisioni di Angela Merkel che hanno cambiato volto alla Germania e all’Europa...

Luigi Di Maio loda Angela Merkel : 'Donna di parola' : In pratica, che lascerà la politica. 'La Merkel ha perso le elezioni e ha dichiarato che non si ricandiderà né come cancelliera, né alla guida del suo partito. È una donna di parola e devo ...

Il tonfo di Angela Merkel si sentirà in tutta Europa : Il baricentro della politica tedesca è destinato a spostarsi più a destra e condizionare anche le Europee. Lo studio della Fondazione Adenauer

Angela Merkel sulle orme di Kohl : "Angela Merkel si è messa il cappio al collo: confermando che non si ricandiderà a guidare il paese nel 2021 rischia le dimissioni già nei prossimi mesi". A parlare è Alexandru Filip, politologo della Hertie School of Governance di Berlino. I deludenti risultati delle elezioni federali in Assia, a due settimane da quelli altrettanto negativi in Baviera, hanno scosso profondamente i Cristiano Democratici tanto che la ...

Angela Merkel annuncia la data del suo ritiro dalla politica : La cancelliera tedesca Angela Merkel è pronta a dare il suo addio alla politica. Non si ricandiderà a guidare la sua Cdu a dicembre, quando si terrà il congresso del partito. E non si ricandiderà come cancelliera né per un seggio in Parlamento nel 2021. Si apre lo scontro per la sua successione nella Cdu.Continua a leggere

Angela Merkel addio dopo il flop "Lascio la politica nel 2021" : "Non sono nata cancelliera e non l'ho mai dimenticato ma oggi è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo". Angela Merkel ha confermato di persona in una dichiarazione fatta dalla sede del suo partito la decisione di lasciare i suoi incarichi Segui su affaritaliani.it