Ancora perturbazioni e piogge nei prossimi giorni

retemeteoamatori

: #Roma stamattina sa di scirocco, umidità e caffè. Di perturbazioni vicine ed estati ancora annidate negli angoli.… - gabrielezagni : #Roma stamattina sa di scirocco, umidità e caffè. Di perturbazioni vicine ed estati ancora annidate negli angoli.… - DomenicoPicca : RT @EpsonMeteo: #23ottobre L’area di alta pressione ancora salda sul medio Atlantico costringe le perturbazioni in arrivo da ovest a percor… - pcbassignana : RT @EpsonMeteo: #23ottobre L’area di alta pressione ancora salda sul medio Atlantico costringe le perturbazioni in arrivo da ovest a percor… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Sguardo alla situazione meteo Bentrovati la profonda depressione che ha sferzato l’Italia fino a ieri si trova adesso in risalita sull’Europa centrale. Dietro di se l’entrata di aria fredda ed instabile in quota portaresiduee temporali seppur di debole-moderata intensità sulle tirreniche, Sardegna e nord-est ma aprirà anche ad una lunga fase di. Come vediamo dal satellite infatti una nuova perturbazione atlantica muoverà domani Mercoledì dalla penisola Iberica verso le nostre regioni occidentali Evoluzione della prossima perturbazione Nella giornata di Halloween un minimo di bassa pressione si andrà a formare sulle Isole Baleari alimentando nuovamente un rinforzo dei venti sciroccali sui nostri bacini soprattutto nel Tirreno. In tale posizione darà vita nel pomeriggio a temporali rigeneranti sulla Liguria centro-occidentale ma tutta la regione ...