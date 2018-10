Anche la moda dice basta alla plastica

WhatsApp dark mode : la modalità scura giunge Anche sulla più famosa app di messaggi : Dopo la capillare diffusione degli schermi OLED, caratterizzati dalla presenza di neri assoluti, molte applicazioni hanno cominciato a dare la possibilità di attivare una modalità scura. Oltre ad essere comoda per gli occhi, specialmente nelle leggi di più...

Sulle passerelle di Milano sfila Anche la moda africana : Non solo New York, Londra e Parigi. anche Milano ha la sua Afro Fashion Week. Al via il 20 settembre con una decina di sfilate, conferenza e visita guidata ad un'azienda tessile. "Diversità culturale" e' il tema scelto dalle organizzatrici per questa edizione della Afro Fashion Week (#AFWM2018). Un tema necessario visto il periodo travagliato che l'Italia sta vivendo. Un riferimento chiaro al variegato ...

Fashion Week Milano - sfila Anche il cibo / Iniziative food tra gli abiti di moda : Iniziative food tra gli abiti di moda, Fashion Week Milano: sfila anche il cibo tra gli abiti con nuove Iniziative che stravolgono usi e costumi. C'è grande curiosità.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:10:00 GMT)

Sulle passerelle di Milano sfila Anche la moda africana : Non solo New York, Londra e Parigi. anche Milano ha la sua Afro Fashion Week. Al via il 20 settembre con una decina di sfilate, conferenza e visita guidata ad un'azienda tessile. "Diversità culturale" e' il tema scelto dalle organizzatrici per questa edizione della Afro Fashion Week (#AFWM2018). Un tema necessario visto il periodo travagliato che l'Italia sta vivendo. Un riferimento chiaro al variegato ...

Moda : ZAnchetti alla fashion week con nuova collezione in pvc : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Debutta a Milano Moda Donna Zanchetti, maison di pelletteria e accessori marchigiana, che presenta in via Tortona la nuova collezione 2019, tra pezzi unici in pelle ispirati a un viaggio esotico e i colori freddi della barriera corallina che prendono vita su materiali t

Una moda più sostenibile è davvero possibile? Sì - e possiamo contribuire Anche noi in questi 5 modi : ... A new textiles economy: redesigning fashion's future , che confermano la moda quale seconda industria più inquinante al mondo dopo quella del petrolio. Una questione che, negli ultimi anni, non ha ...

Rai - Gabanelli : “Modalità di spartizione sono rimaste le stesse Anche con questo governo”. Mentana : “Disilluso” : “Nelle modalità di spartizione delle nomine in Rai, non mi pare che vengano seguiti criteri diversi da quelli soliti”. Milena Gabanelli, intervenendo dal palco della Festa del Fatto Quotidiano nel dibattito “Alla ricerca della verità perduta nella rete” insieme a Paola Zanca ed Enrico Mentana, ha parlato tra le altre cose dell’assegnazione dei nuovi incarichi nella tv pubblica e dell’influenza della ...