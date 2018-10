Altra letterina da Bruxelles

huffingtonpost

(Di martedì 30 ottobre 2018) Una nuova lettera dain cui vengono chiesti lumi sul debito italiano è stata recapitata al Mef che dovrà rispondere entro il 13 novembre."L'ampia espansione di bilancio prevista per il 2019 è in netto contrasto con l'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio", ricorda la Commissione. "Questa traiettoria di bilancio, unita ai rischi al ribasso per la crescita del Pil nominale - si legge - sarà incompatibile con la necessità di ridurre in maniera risoluta il rapporto debito/PIL dell'Italia"."Un debito pubblico così elevato" "è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso", scrive la Commissione.Il Mef avrà tempo fino al 13 novembre per "fornire una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevanti' che possano giustificare un andamento del rapporto Debito/PIL con una riduzione meno marcata di ...