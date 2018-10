Allerta Meteo e Maltempo | scuole chiuse anche Mercoledì 31 Ottobre | l’ELENCO dei Comuni

Maltempo - scuole chiuse per Allerta Meteo : i giorni persi non si recuperano : Quando si recuperano i giorni persi per l'allerta meteo? Il Maltempo ha costretto numerose regioni italiane a tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a causa del Maltempo. Ma, per studenti, insegnanti e personale ATA, niente paura: non è previsto nessun recupero e l'anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.Continua a leggere

Allerta Meteo - De Magistris si scaglia contro i meteorologi : se il Sindaco della terza città d’Italia non ha capito niente… : Napoli è la terza città d’Italia per popolazione con i suoi 963.000 residenti: soltanto Roma e Milano ne hanno di più. Eppure il Sindaco del capoluogo partenopeo non ha capito nulla del sistema di Allerta Meteo nazionale, adottato dalla protezione civile: dopo l’ondata di maltempo di ieri, infatti, stamattina De Magistris in apertura della seduta del consiglio comunale ha duramente attaccato la protezione civile dicendo che “Il ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo residuo sull’Italia : rischio temporali e trombe marine : Allerta Meteo – È stata una notte di intenso maltempo in Italia a seguito di una giornata disastrosa che è costata la vita a 10 persone e che ha lasciato ferite molte altre. La situazione resta difficile ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi sul maltempo. Allerta Meteo di livello 2 per Albania, Montenegro, Grecia nordoccidentale e l’estremo occidente della Macedonia, principalmente per nubifragi e forti raffiche di ...

Maltempo killer - 9 morti in meno di 24 ore. Allerta Meteo in Lazio - Campania - Liguria - Veneto : Il Maltempo ha fatto nove morti in meno di 24 ore nel lunedì tragico del'Allerta meteo in Italia. L'Allerta meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud. Scuole chiuse in...

Allerta Meteo Liguria - il Comune ci ripensa : scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre : Il Comune di Genova ha deciso, poco prima dell’una di notte, di tenere le scuole chiuse oggi, martedì 30 ottobre, anche senza Allerta rossa, terminata a mezzanotte. La decisione, ufficializzata sul sito del Comune alle 01:10, è stata presa a causa degli ingenti danni provocati dal maltempo e per gli effetti del forte vento su Genova. L'articolo Allerta Meteo Liguria, il Comune ci ripensa: scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre sembra ...

Allerta Meteo Rossa su 5 regioni – 30 Ottobre 2018 : Allerta Rossa su Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia e Liguria. Arancione su altri settori. I Bollettini di Criticità per le regioni di: Friuli Venezia Giulia VenetoLombardiaLiguriaTrentino Alto AdigeBolzanoTrento Il CENTRO FUNZIONALE CENTRALE assunte le criticità comunicate dai Centri Funzionali Decentrati di tutte le regioni e Province autonomeEMETTE IL PRESENTE BOLLETTINO DI CRITICITÀ ...

Allerta Meteo : scuole chiuse a Napoli domani 30 ottobre : Il sindaco Luigi de Magistris ha deciso: domani 30 ottobre scuole chiuse a Napoli. La decisione è stata presa per “consentire l’esame dei notevoli danni della non prevista, nella sua eccezionalita’, ondata di maltempo, tenuto conto della sola Allerta gialla, criticita’ ordinaria, diramata dalla competente protezione civile“. L'articolo Allerta Meteo: scuole chiuse a Napoli domani 30 ottobre sembra essere il primo su ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Lazio-Inter si gioca! Scongiurato il rinvio - in campo nonostante l’Allerta meteo : Molti dubbi negli ultimi giorni che sono aumentati ancor di più oggi, con l’ondata di maltempo che ha sommerso d’acqua il Centro Italia. Ora però l’ufficialità: è confermato il posticipo della nona giornata della Serie A di Calcio 2018-2019, si giocherà stasera all’Olimpico di Roma Lazio-Inter. Queste le parole di Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, sul sito ufficiale dei ...

Allerta Meteo : cosa significa allerta arancione e allerta rossa | : Verde, giallo, arancione e rosso: sulla base delle esperienze europee, anche in Italia sono stati introdotti i codici colore per identificare la pericolosità delle allerte. Ecco come funzionano

Allerta Meteo Roma : scuole chiuse anche domani 30 ottobre : scuole chiuse anche domani 30 ottobre a Roma: lo ha deciso il Campidoglio con un’ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Allerta Meteo, scuole chiuse Martedì 30 ottobre: l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di ...

Allerta Meteo Lazio : domani 30 ottobre niente scuole chiuse a Fiumicino : niente scuole chiuse domani 30 ottobre nel Comune di Fiumicino: “Le notizie in nostro possesso sulle condizioni Meteo – dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – ci indicano un progressivo miglioramento nell’arco della nottata fino a domani mattina. Non ci sono le condizioni dunque per disporre una ulteriore chiusura delle scuole domani, che resteranno aperte. Se dovessimo ricevere notizie diverse dalle attuali ...