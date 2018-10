Allegri | “mi auguro che CR7 vinca il Pallone d’Oro | lo merita”

calcioweb.eu

(Di martedì 30 ottobre 2018) “Milo possa vincere, se lo merita per quello che sta facendo e per quello che ha fatto l’anno scorso”. L’allenatore della Juventus, Massimiliano, sponsorizza Cristiano Ronaldo per le vittoria deld’oro, trofeo che l’attaccante bianconero ha già conquistato 5 volte. “È un campione e ha portato esperienza e autorevolezza alla nostra squadra”, aggiunge il tecnico livornese a margine di un evento dello sponsor Adidas a Milano. (AdnKronos)L'articolo: “miche CR7ild’Oro, lo merita” CalcioWeb.