Allegri accende la corsa scudetto | “Juve | Napoli ed Inter in lotta”

(Di martedì 30 ottobre 2018) Massimilianoha parlato della, con la Juve di certo favorita, ma le rivali competitive non mancano “Le nostre rivali sono sia l’che il. I nerazzurri hanno tutto per competere, gli azzurri non sono cambiati nei giocatori e con Ancelotti sono ancora competitivi”. E’ il parere dell’allenatore della Juventus Massimilianosulle avversarie per lo. Dopo 10 giornate i campioni in carica guidano con 6 punti di margine su azzurri e nerazzurri. “Siamo solo all’inizio della stagione, speriamo di raggiungere i nostri obiettivi -aggiunge il tecnico bianconero a Milano a margine di un evento organizzato dallo sponsor Adidas-. I successi che abbiamo ottenuto sono merito dei giocatori che vanno in campo. Speriamo di toglierci altre soddisfazioni“. (Spr/AdnKronos)L'articolola...