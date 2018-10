Allarme Oms | l' Italia è uno dei paesi con l' aria più inquinata

Smog - Allarme dell'Oms : nel mondo 9 bambini su 10 respirano aria inquinata : L'Italia è uno dei paesi con peggiore qualità dell' aria . Ogni giorno "circa il 93% dei bambini 'under 15' nel mondo , 1,8 miliardi, respira aria inquinata che mette seriamente a rischio la salute e lo sviluppo. Si stima che nel 2016 siano morti 600 mila bambini per le infezioni acute delle basse vie ...

L’Allarme di Unicef e Oms : ogni 5 secondi muore un bambino nel mondo - spesso per cause prevenibili : Sono state pubblicate le nuove stime sulla mortalità, divulgate dall’Unicef, dall’OMS e dalla Divisione delle Nazioni Unite per la Popolazione e dal Gruppo della Banca Mondiale: è emerso che nel 2017 nel mondo sono morti circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni – uno ogni 5 secondi – spesso per cause prevenibili. La maggior parte di questi decessi è avvenuta nei primi 5 anni di vita, e per circa la metà hanno ...