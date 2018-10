Allarme maltempo Abruzzo | sopralluogo di Mazzocca

Maltempo Veneto : chiusa galleria Garda - rientra l’Allarme Adige : Allarme rientrato a Verona per l’emergenza sul fiume Adige. Nel pomeriggio è stata chiusa la galleria Adige-Garda. Ha funzionato per 17 ore dalle 23.00 di ieri, permettendo di non far salire i livelli del fiume che era sul punto di esondare in zone ad altissima criticita’ come l’ospedale di Borgo Trento, il centro storico e San Michele Extra. L'articolo Maltempo Veneto: chiusa galleria Garda, rientra l’allarme Adige ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di maltempo da Nord a Sud - Allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo - rientra l’Allarme a Verona : domani scuole aperte : rientra l’allarme per il livello dell’Adige a Verona, e la Prefettura dispone la riapertura delle scuole per la giornata di domani. Secondo l’Ufficio di governo della citta’ scaligera “non sussistono le condizioni per rinnovare” la chiusura degli istituti, ordinata ieri e oggi. L'articolo Maltempo, rientra l’allarme a Verona: domani scuole aperte sembra essere il primo su Meteo Web.

Previsioni disastrose. Maltempo - l’Allarme dell’esperto : “Nei prossimi giorni” : Il bilancio delle vittime del Maltempo è salito a 9. Nella notte invece un vigile del fuoco volontario è deceduto durante il taglio di un albero pericolante per il forte vento a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Sempre a causa della caduta di alberi ieri due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, e un’altra persona ha perso la vita a Terracina. Una persona è morta a Napoli mentre camminava, colpita da ...

Maltempo Liguria - a Genova Allarme dai sensori del Ponte Morandi : strade chiuse : allarme dai sensori del Ponte Morandi a Genova per il Maltempo: a causa del forte vento e delle piogge è stata chiusa via 30 giugno, tra le principali arterie di collegamento con il centro della città. Toti ha fatto sapere che la Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza e calamità naturale: "Muovetevi solo se c'è ragione di farlo".Continua a leggere

Maltempo : passato l'Allarme - la Lombardia conta i danni : Le zone più colpite sono la Valtellina e la Bergamasca: scuole chiuse per precauzione a Sondrio, Brescia e in diversi comuni alle porte di Bergamo

Maltempo - Allarme in Alto Adige : il fiume Drava esonda a San Candido - evacuata parte del paese [FOTO e VIDEO] : Il fiume Drava è esondato a San Candido, in Alto Adige, in seguito all’ondata di Maltempo che sta interessando la zona e buona parte del nord Italia. parte del paese, secondo quanto hanno riferito le autorità locali al Dipartimento della Protezione Civile, e’ stata evacuata mentre in altre zone la gente e’ rimasta nelle proprie abitazioni ma e’ stata invitata a salire ai piani alti degli edifici. Al momento le autorità ...

Il maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “Allarme rosso” nelle prossime ore : 1/127 Daniele Leone/LaPresse ...

Il maltempo flagella l’Italia : almeno 7 morti e decine di feriti - è ancora “Allarme rosso” nelle prossime ore : Sale a 7 il bilancio delle vittime del maltempo: è morto poco fa in ospedale l’uomo che era rimasto ferito a Terracina e che si trovava nell’auto travolta da un albero. L’altra persona che era a bordo con lui è deceduta sul colpo. Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). Ha perso la vita un ventenne a Napoli, un’anziana nel Savonese e tre persone ...

Maltempo Liguria : a Chiavari Allarme esondazione per l’Entella : Il Comune di Chiavari ha diramato una ‘fase di allarme‘ per il pericolo dell’esondazione del torrente Entella: le autorità chiedono di “abbandonare i piani bassi e non cercare di salvare i beni materiali ma mettersi in sicurezza, attendere il passaggio della piena in corso” e di “seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune di Chiavari e su fb, oppure contattando il COC al 0185 307457“. Il sindaco ...

Maltempo a Milano - l'Allarme dell'istituto professionale : "Abbiamo acqua dappertutto" : La preside del Lagrange denuncia: "Infiltrazioni da tempo, le piogge torrenziali hanno fatto il resto". Rivoli d'acqua sui muri della palestra, accesso negato anche ad altri locali

Maltempo - codice rosso per vento e pioggia. Allarme per Seveso e Lambro - frane nel bergamasco : La protezione civile ha diramato un'allerta di criticità elevata per il rischio idrogeologico. Forti raffiche di vento, alberi caduti a Milano. A Broni crolla il cornicione del municipio. Atm modifica alcune linee danneggiate dal vento

Maltempo : stato di Allarme in Alto Adige - numero verde per i cittadini : Da questa mattina, alle ore 10, presso la sede della Protezione civile di Bolzano, si è insediata la Centrale operativa provinciale, che ha il compito di raccogliere le informazioni e coordinare gli interventi legati all’eccezionale ondata di Maltempo che sta colpendo tutto l’Alto Adige. Dopo che sin da giovedì, in attesa dell’arrivo della pioggia, lo stato di protezione civile era stato portato da zero ad alpha, nella tarda ...