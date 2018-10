Alitalia | via libera dal cda di Fs all' offerta vincolante

Ferrovie dello Stato dà il via libera all’offerta di acquisto per salvare Alitalia : Il consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato ha dato il via libera alla presentazione di un'offerta di acquisto per Alitalia e Alitalia Cityliner. L'offerta mette in campo una possibile collaborazione a patto che vengano rispettati alcuni paletti, tra cui la partecipazione di un'altra compagnia aerea all'operazione.Continua a leggere

Air Force Renzi addio - Alitalia rescinde il leasing. Trenta : “Via simbolo arroganza”. Toninelli : “Risparmiati 18 milioni l’anno” : L’accordo per l’affitto dell’Airbus A340-500 di Etihad voluto da Matteo Renzi quando era presidente del Consiglio non verrà rinegoziato. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, è arrivato il via libera dei commissari Alitalia allo stop del contratto di leasing da 150 milioni di euro per quello che è diventato noto come l’Air Force Renzi. A poco meno di un mese dall’annuncio del premier Giuseppe Conte, si chiude così la vicenda ...

