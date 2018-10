Alitalia sale in carrozza

Ferrovie - l’acquisto di Alitalia non ha motivo. FS sembra una succursale dell’Inps : Sono al massimo i motori del più grande ammortizzatore sociale surrettizio del Bel Paese, il gruppo Ferrovie dello Stato, società pubblica che si distingue per quest’attività di succursale dell’Inps, non per essere una moderna società di trasporti. Tre anni fa fu la volta delle Ferrovie sud-est, con 1.300 Ferrovieri in Puglia, azienda fallita e sotto alcune inchieste della Magistratura per malversazioni, oggi tocca alla ex Menarini ora ...

Alitalia - sale la tensione. Hostess e piloti sono pronti allo sciopero : I sindacati sono pronti allo sciopero per Alitalia. Le sigle del trasporto aereo si sono compattate in vista delle prossime scadenze della compagnia area già in mano ai commissari, ed è nata la Fnta, ...

Alitalia : 'Dia il posto a un disabile' Ma in aereo sale Laura Boldrini : Un imprenditore si presenta al check-in del volo 1391 Alitalia Roma-Genova domenica scorsa nel tardo pomeriggio a Fiumicino. Ha un posto in prima fila pagato extra. "Vada al 20C, in prima fila c'è una persona con handicap", gli dicono al bancone Segui su affaritaliani.it