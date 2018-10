Alitalia | ok del cda di Fs alla presentazione dell’offerta vincolante

Alitalia - ok dal cda delle Ferrovie all’offerta di acquisto del 100% della compagnia : Il cda di Ferrovie dello Stato Italiane, sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l’offerta per l’acquisto dei rami d’azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. Carte rigorosamente coperte sui contenuti dell’offerta che prevederebbe l’acquisizione del 100% della newco dove successivamente, sulla base delle condizioni poste dalle Ferrovie, entreranno altri azionisti diluendo ...

Il passo indietro - i silenzi e i dubbi delle compagnie estere su Alitalia : Prev Next A colpire di più è il silenzio di Delta Air Lines , la seconda compagnia più grande del mondo dopo American Airlines. Si è vociferato su un suo presunto interesse per il vettore tricolore. «...

Come funziona il progetto delle Ferrovie per acquistare Alitalia : Giunta ormai al termine del commissariamento, Alitalia è al centro dell’agenda economica e politica. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio nei giorni scorsi ha annunciato a Il Sole 24 Ore di voler creare una nuova compagnia, partecipata dalle Ferrovie dello stato e da Cassa depositi e prestiti, e con una partecipazione statale del 15%. Temi su cui il ministro dell’Economia e delle finanze, Giovanni Tria, è sempre rimasto più ...

Ferrovie - l’acquisto di Alitalia non ha motivo. FS sembra una succursale dell’Inps : Sono al massimo i motori del più grande ammortizzatore sociale surrettizio del Bel Paese, il gruppo Ferrovie dello Stato, società pubblica che si distingue per quest’attività di succursale dell’Inps, non per essere una moderna società di trasporti. Tre anni fa fu la volta delle Ferrovie sud-est, con 1.300 Ferrovieri in Puglia, azienda fallita e sotto alcune inchieste della Magistratura per malversazioni, oggi tocca alla ex Menarini ora ...

Alitalia - c'è Delta in pole position come partner industriale : Roma, 24 ott., askanews, - Delta sarebbe in pole position per entrare nel progetto di rilancio dell'Alitalia. A quanto si apprende, la compagnia statunitense sarebbe pronta a proporsi come partner ...

È vero che Alitalia perde quanto guadagna Ferrovie dello Stato? : Le perdite di Alitalia Sulle perdite di Alitalia negli ultimi anni possiamo fare riferimento a quanto scritto per ilSussidiario.net dal professor Ugo Arrigo, docente di scienza delle finanze dell'...

Alitalia - accordo raggiunto per l'ingresso delle Fs : Roma, 23 ott., askanews, - Oramai mancano solo gli ultimi dettagli per la messa appunto dell'offerta vincolante delle Fs per l'acquisizione dell'Alitalia. A otto giorni dalla scadenza del bando di ...

Alitalia - duello tra Lufthansa-Delta per la salvezza : in settimana confronto con il governo e FS : Una peculiarità che piace parecchio ai tre vettori esteri in lizza, meno al ministro dell'Economia Giovanni Tria che non ha fatto mistero dei suoi timori. C'è da risolvere in primis la questione del ...