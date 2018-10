Alitalia | ok dal cda di Ferrovie all’offerta di acquisto Ma Lufthansa | Cdp ed Eni si

Alitalia : Siri - interesse per ora arriva dall'Europa : Roma, 24 ott. , AdnKronos, Le manifestazioni di interesse ricevute per Alitalia 'per ora arrivano dall'Europa'. Ad affermarlo a Sky TG24 Economia è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri rispondendo ad una domanda se le manifestazioni di interesse per Alitalia arrivino dall'Europa o da fuori. ...

Alitalia - Siri : "Manifestazioni di interesse arrivano dall'Europa" : Lo ha detto a Sky TG24 Economia il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri che ha spiegato il ruolo dello Stato nel nuovo piano sulla ex compagnia di bandiera. "...

Dalla bancarotta al rilancio : come l'Alitalia è uscita dal suo Triangolo delle Bermude : l'Alitalia torna a sperare nel futuro. E non solo per i programmi che ha in serbo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ma anche per l'andamento economico dopo la gestione dei commissari ...

POSTO 'SOFFIATO' DALLA BOLDRINI : RIMBORSO DI 15 EURO DALL'Alitalia/ C'era seduto passeggero di Bombay : POSTO 'SOFFIATO' DALLA BOLDRINI: RIMBORSO da 15 EURO di Alitalia. La vittima "Questo sistema deve cambiare'. L'imprenditore cuneese 'derubato'.

Posto ‘soffiato’ dalla Boldrini : rimborso da 15 euro di Alitalia/ La vittima “Questo sistema deve cambiare" : Posto ‘soffiato’ dalla Boldrini: rimborso da 15 euro di Alitalia. La vittima “Questo sistema deve cambiare". L'imprenditore cuneese "derubato" dal Posto non ci sta(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:50:00 GMT)

Per il posto soffiato dalla Boldrini Alitalia rimborsa il cliente con 15 euro : Cuneo - "Chiariamo subito una cosa: non mi sono alterato perché l'Alitalia ha dato il mio posto a Laura Boldrini. Mi sono arrabbiato perché mi è stata detta una bugia ignobile, per assegnare la mia poltrona a un politico che evidentemente fa parte di una casta superiore che non può mescolarsi con i comuni mortali. Forse per questo devono avere trattamenti di favore. Io non ce l'ho con la Boldrini ma con il sistema Italia: è inutile lamentarsi e ...

Alitalia - il rilancio "passa" dalle Ferrovie : il piano di Toninelli : Toninelli: "Alitalia rilanciata col timbro dello Stato, Ferrovie avrà ruolo strategico. Non significa nazionalizzazione ma...

Alitalia - dal 1° novembre triplicata offerta voli Reggio Calabria-Roma : Teleborsa, - Aumentano i collegamenti aerei dalla Calabria verso Roma grazie ad Alitalia . Dal 1° novembre l'ex compagnia di bandiera triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria -...

Alitalia/ La strategia della rinascita non passa dal ponte di Genova : ALITALIA va in soccorso di SkyWork a Lugano. Ma dopo i disastri dei 'capitani coraggiosi' ha bisogno di essere ricostruita. Guardando agli Usa.

Sesto - sgomberato l'edificio ex Alitalia occupato dal collettivo : Sesto San Giovanni , Milano, , 4 settembre 2018 - E' stato sgomberato questa mattina, martedì 4 settembre l'immobile ex Alitalia di Sesto San Giovanni occupato nei giorni scorsi dal collettivo ...