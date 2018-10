Alitalia | ok dal cda delle Ferrovie all’offerta di acquisto del 100% della compagnia

Alitalia - ok dal cda di Ferrovie all’offerta di acquisto. Ma Lufthansa - Cdp ed Eni si sfilano : Il cda di Ferrovie dello Stato Italiane, sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l’offerta per l’acquisto dei rami d’azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. Ma la ricerca del partner industriale parte in salita prima ancora di iniziare. Lufthansa, in campo fin dall’inizio nella gara per la compagnia italiana, si dice ancora interessata ma non ha in programma di ...

Alitalia : Siri - interesse per ora arriva dall'Europa : Roma, 24 ott. , AdnKronos, Le manifestazioni di interesse ricevute per Alitalia 'per ora arrivano dall'Europa'. Ad affermarlo a Sky TG24 Economia è il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Armando Siri rispondendo ad una domanda se le manifestazioni di interesse per Alitalia arrivino dall'Europa o da fuori. ...

Dalla bancarotta al rilancio : come l'Alitalia è uscita dal suo Triangolo delle Bermude : l'Alitalia torna a sperare nel futuro. E non solo per i programmi che ha in serbo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ma anche per l'andamento economico dopo la gestione dei commissari ...

POSTO 'SOFFIATO' DALLA BOLDRINI : RIMBORSO DI 15 EURO DALL'Alitalia/ C'era seduto passeggero di Bombay : POSTO 'SOFFIATO' DALLA BOLDRINI: RIMBORSO da 15 EURO di Alitalia. La vittima "Questo sistema deve cambiare'. L'imprenditore cuneese 'derubato'.

Per il posto soffiato dalla Boldrini Alitalia rimborsa il cliente con 15 euro : Cuneo - "Chiariamo subito una cosa: non mi sono alterato perché l'Alitalia ha dato il mio posto a Laura Boldrini. Mi sono arrabbiato perché mi è stata detta una bugia ignobile, per assegnare la mia poltrona a un politico che evidentemente fa parte di una casta superiore che non può mescolarsi con i comuni mortali. Forse per questo devono avere trattamenti di favore. Io non ce l'ho con la Boldrini ma con il sistema Italia: è inutile lamentarsi e ...

Alitalia - il rilancio "passa" dalle Ferrovie : il piano di Toninelli : Toninelli: "Alitalia rilanciata col timbro dello Stato, Ferrovie avrà ruolo strategico. Non significa nazionalizzazione ma...

Alitalia - dal 1° novembre triplicata offerta voli Reggio Calabria-Roma : Teleborsa, - Aumentano i collegamenti aerei dalla Calabria verso Roma grazie ad Alitalia . Dal 1° novembre l'ex compagnia di bandiera triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria -...

Alitalia/ La strategia della rinascita non passa dal ponte di Genova : ALITALIA va in soccorso di SkyWork a Lugano. Ma dopo i disastri dei 'capitani coraggiosi' ha bisogno di essere ricostruita. Guardando agli Usa.

Sesto - sgomberato l'edificio ex Alitalia occupato dal collettivo : Sesto San Giovanni , Milano, , 4 settembre 2018 - E' stato sgomberato questa mattina, martedì 4 settembre l'immobile ex Alitalia di Sesto San Giovanni occupato nei giorni scorsi dal collettivo ...