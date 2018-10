Alitalia | Lufthansa | partnership ancora possibile | ma non con governo

Lufthansa su Alitalia : "Possibile una partnership - ma no a investimento con il Governo italiano" : I tedeschi non si fidano del "Salvimaio" e Lufthansa non ci pensa proprio a partecipare a una ristrutturazione di Alitalia guidata dal Governo italiano. "Una partnership con Alitalia è ancora possibile" ma Lufthansa "non ha in programma di investire nella compagnia insieme al Governo" italiano. Lo dice la società tedesca, secondo quanto riferisce Bloomberg.Anche le fondazioni bancarie si dicono contrarie a un intervento di Cdp. ...

Joerg Eberhart : "Lufthansa resta interessata a Alitalia. Ma bisogna tagliare" : Il presidente di Air Dolomiti: «Pronti a parlare col governo. Bene le Fs, però servono infrastrutture adeguate e investimenti notevoli»

Alitalia - duello tra Lufthansa-Delta per la salvezza : in settimana confronto con il governo e FS : Una peculiarità che piace parecchio ai tre vettori esteri in lizza, meno al ministro dell'Economia Giovanni Tria che non ha fatto mistero dei suoi timori. C'è da risolvere in primis la questione del ...