Alitalia | l' offerta Fs per l' intera compagnia arriverà oggi

Ferrovie si prepara a rilevare Alitalia - entro mercoledì l'offerta vincolante : Ore decisive per le Ferrovie dello Stato per mettere a punto l'operazione Alitalia. La società ferroviaria ha convocato il consiglio di amministrazione che è riunito dal pomeriggio per valutare il dossier sulla compagnia aerea e aprire la strada all'offerta vincolante attesa entro il termine del 31 ottobre. Sul tavolo ci sono i dati raccolti nei 15 giorni in cui il Gruppo ha avuto accesso alla 'data room' e il lavoro effettuato ...

Alitalia - c'è l'offerta Fs : serve un socio privato : Allacciate le cinture, è pronto il salvataggio di Alitalia. Il cda di Fs, che si riunirà domani, darà il via libera all'offerta per rilevare il 100% della compagnia di bandiera, facendo così decollare ...

Alitalia - offerta da Ferrovie dello Stato/ Ultime notizie - socio privato : in lizza Delta - Lufthansa e EasyJet : Alitalia, offerta da Ferrovie dello Stato ma serve un socio privato: in lizza Delta, Lufthansa e EasyJet. Le Ultime notizie: domani cds Fs darà via libera alla proposta per la compagnia(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:16:00 GMT)

Alitalia - c'è l'offerta Fs : serve un socio privato : Allacciate le cinture, è pronto il salvataggio di Alitalia. Il cda di Fs, che si riunirà domani, darà il via libera all'offerta per rilevare il 100% della compagnia di bandiera, facendo così decollare ...

Alitalia - rush finale per offerta Ferrovie : rush finale in vista della scadenza del 31 ottobre, giorno in cui scade la procedura di vendita di Alitalia . Per le Ferrovie dello Stato, al momento, principale attore in campo, si stringono i tempi ...

Dossier Alitalia entra nel vivo : rispunta EasyJet - FS prepara offerta : ... dovrebbe arrivare a stretto giro di posta in una riunione in settimana tra il Premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il ...

Alitalia - dal 1° novembre triplicata offerta voli Reggio Calabria-Roma : Teleborsa, - Aumentano i collegamenti aerei dalla Calabria verso Roma grazie ad Alitalia . Dal 1° novembre l'ex compagnia di bandiera triplicherà il numero di collegamenti sulla rotta Reggio Calabria -...