Alitalia | da cda Ferrovie via libera all' offerta

Alitalia - ok CdA Fs a presentare offerta : 20.45 Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane "ha deliberato di presentare l'offerta per l'acquisto dei rami d'azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner". Il via libera all'offerta è stato annunciato da Fs in una nota e arriva un giorno prima della scadenza del bando di vendita di Alitalia, fissata per il 31 ottobre. Nel comunicato non si specifica l'importo dell'offerta.

