Alitalia | da cda di Fs arriva il via libera all' offerta

Alitalia - ok dal cda delle Ferrovie all’offerta di acquisto del 100% della compagnia : Il cda di Ferrovie dello Stato Italiane, sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l’offerta per l’acquisto dei rami d’azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. Carte rigorosamente coperte sui contenuti dell’offerta che prevederebbe l’acquisizione del 100% della newco dove successivamente, sulla base delle condizioni poste dalle Ferrovie, entreranno altri azionisti diluendo ...

Alitalia - ok dal cda di Ferrovie all’offerta di acquisto. Ma Lufthansa - Cdp ed Eni si sfilano : Il cda di Ferrovie dello Stato Italiane, sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l’offerta per l’acquisto dei rami d’azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. Ma la ricerca del partner industriale parte in salita prima ancora di iniziare. Lufthansa, in campo fin dall’inizio nella gara per la compagnia italiana, si dice ancora interessata ma non ha in programma di ...

Alitalia - ok cda Fs all'offerta. Lufthansa : «Pronti a investire ma senza il governo italiano» : Parte in salita prima ancora di iniziare la ricerca del partner industriale da affiancare a Ferrovie dello Stato per rilanciare Alitalia. Lufthansa, in campo fin dall'inizio nella gara...

